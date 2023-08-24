Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка восемь кассетных снарядов
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за пять минут восемь кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило в четверг представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 14:20 (совпадает с мск) - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)…14:25 – населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении.
Кроме того, в 14.10 и 14.15 по указанному району было выпущено в общей сложности семь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, в 13.45 - четыре таких же снарядов по Ясиноватскому району республики.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.