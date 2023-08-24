https://ria.ru/20230824/donetsk-1891903672.html
В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин
В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин - РИА Новости, 24.08.2023
В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин
Украинские военные ночью провели массированный обстрел Донецка с применением кассетных боеприпасов, в результате чего в Киевском районе города сгорел магазин и... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:59
2023-08-24T09:59
2023-08-24T11:23
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью провели массированный обстрел Донецка с применением кассетных боеприпасов, в результате чего в Киевском районе города сгорел магазин и были повреждены фасады жилых многоквартирных домов, передает корреспондент РИА Новости. В районе обстрела видны характерные для кассетных боеприпасов следы взрывов, также обнаружены неразорвавшиеся снаряды. "Просыпаюсь где-то в полтретьего - тут такой пожар, такой грохот был… Вот у меня в комнате и стекла побитые в общежитии, попало в стену, в потолок, там две лунки (от осколков - ред.) возле окошка", - рассказал очевидец Николай. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами
2023-08-24T09:59
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, сша, донецк, общество
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Донецк, Общество
В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин
В Донецке из-за ночного обстрела кассетными боеприпасами сгорел магазин
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью провели массированный обстрел Донецка с применением кассетных боеприпасов, в результате чего в Киевском районе города сгорел магазин и были повреждены фасады жилых многоквартирных домов, передает корреспондент РИА Новости.
В районе обстрела видны характерные для кассетных боеприпасов следы взрывов, также обнаружены неразорвавшиеся снаряды.
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
"Просыпаюсь где-то в полтретьего - тут такой пожар, такой грохот был… Вот у меня в комнате и стекла побитые в общежитии, попало в стену, в потолок, там две лунки (от осколков - ред.) возле окошка", - рассказал очевидец Николай.
Украина
получила кассетные боеприпасы от США
в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия
в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка