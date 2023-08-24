https://ria.ru/20230824/donetsk-1891903672.html

В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин

В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин - РИА Новости, 24.08.2023

В Донецке из-за ночного обстрела сгорел магазин

Украинские военные ночью провели массированный обстрел Донецка с применением кассетных боеприпасов, в результате чего в Киевском районе города сгорел магазин и... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:59

2023-08-24T09:59

2023-08-24T11:23

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские военные ночью провели массированный обстрел Донецка с применением кассетных боеприпасов, в результате чего в Киевском районе города сгорел магазин и были повреждены фасады жилых многоквартирных домов, передает корреспондент РИА Новости. В районе обстрела видны характерные для кассетных боеприпасов следы взрывов, также обнаружены неразорвавшиеся снаряды. "Просыпаюсь где-то в полтретьего - тут такой пожар, такой грохот был… Вот у меня в комнате и стекла побитые в общежитии, попало в стену, в потолок, там две лунки (от осколков - ред.) возле окошка", - рассказал очевидец Николай. Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США, Украина и Россия в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывают по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891897656.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами Магазин в Донецке после обстрела кассетными боеприпасами 2023-08-24T09:59 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, донецк, общество