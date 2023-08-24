https://ria.ru/20230824/donetsk-1891896779.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:26

2023-08-24T09:26

2023-08-24T09:40

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891872760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк