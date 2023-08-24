https://ria.ru/20230824/donetsk-1891896779.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:26
2023-08-24T09:26
2023-08-24T09:40
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_e6080e234a3c35d4e33ae0e58d038d48.jpg
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891872760.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868815958_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_af782a481c46595aa955d664e4297d36.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО