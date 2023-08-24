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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:26 24.08.2023 (обновлено: 09:40 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891896779.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:26
2023-08-24T09:40
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891872760.html
донецк
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 20 ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили пять кассетных снарядов и 20 ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09.08 – населенный пункт Орловка - город Донецк (Киевский район), выпущено 20 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк кассетными снарядами
02:03
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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