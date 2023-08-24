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При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы - РИА Новости, 24.08.2023
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08:16 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891888550.html
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы - РИА Новости, 24.08.2023
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:16
2023-08-24T08:16
в мире
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что после полуночи центр и районы Донецка многократно обстреливались украинскими военными, в том числе кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.
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в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы

При обстреле Донецка повреждены один из корпусов центральной горбольницы и дом

© РИА НовостиПоследствия обстрела центра Донецка. Кадр видео
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости
Последствия обстрела центра Донецка. Кадр видео. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
"В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили", - написал Кулемзин.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что после полуночи центр и районы Донецка многократно обстреливались украинскими военными, в том числе кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
06:57
 
В миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
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