https://ria.ru/20230824/donetsk-1891888550.html

При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы

При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы - РИА Новости, 24.08.2023

При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы

Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T08:16

2023-08-24T08:16

2023-08-24T08:16

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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что после полуночи центр и районы Донецка многократно обстреливались украинскими военными, в том числе кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891882988.html

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Дарья Буймова

в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк