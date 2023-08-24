https://ria.ru/20230824/donetsk-1891888550.html
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы - РИА Новости, 24.08.2023
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T08:16
2023-08-24T08:16
2023-08-24T08:16
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донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Стоматологический корпус центральной городской больницы Донецка и многоквартирный дом пострадали в результате ночного обстрела города со стороны украинских войск, сообщил в четверг мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале. "В стоматологическом корпусе ЦГКБ №1 и в многоквартирном доме по улице Розы Люксембург нарушены фасад и остекление. Пострадали также стоявшие рядом автомобили", - написал Кулемзин. Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщало, что после полуночи центр и районы Донецка многократно обстреливались украинскими военными, в том числе кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891882988.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
При обстреле Донецка поврежден один из корпусов центральной горбольницы
При обстреле Донецка повреждены один из корпусов центральной горбольницы и дом