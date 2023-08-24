https://ria.ru/20230824/donetsk-1891882988.html

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023

Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами

Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:57

2023-08-24T06:57

2023-08-24T07:21

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ведомство также сообщило, что с 2.20 до 5.25 мск украинские войска выпустили еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина