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Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами - РИА Новости, 24.08.2023
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:57
2023-08-24T06:57
2023-08-24T07:21
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров и еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 6.00 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Ведомство также сообщило, что с 2.20 до 5.25 мск украинские войска выпустили еще 17 снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина
Украинские войска нанесли удар по Донецку кассетными снарядами
ВСУ выпустили по Донецку два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров