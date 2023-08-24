https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html

В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин

В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин - РИА Новости, 24.08.2023

В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин

Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:25

2023-08-24T04:25

2023-08-24T04:28

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1b/1841756781_0:201:1926:1284_1920x0_80_0_0_58ab714627ae55ff6fdcb7c94e4ab586.jpg

ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы.Огонь тушат расчеты пожарной службы. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, пострадали окна и стены одного из корпусов.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за несколько часов после полуночи украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Среди прочего украинские военные применили кассетные боеприпасы.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецк, сцкк, донецкая народная республика