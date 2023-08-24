https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин - РИА Новости, 24.08.2023
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин
Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:25
2023-08-24T04:25
2023-08-24T04:28
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы.Огонь тушат расчеты пожарной службы. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, пострадали окна и стены одного из корпусов.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за несколько часов после полуночи украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Среди прочего украинские военные применили кассетные боеприпасы.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html
донецк
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донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин
В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание небольшого магазина
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы.
Огонь тушат расчеты пожарной службы. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, пострадали окна и стены одного из корпусов.
Ранее представительство ДНР
в СЦКК
сообщило, что за несколько часов после полуночи украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Среди прочего украинские военные применили кассетные боеприпасы.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек