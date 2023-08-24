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В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:25 24.08.2023 (обновлено: 04:28 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/donetsk-1891877814.html
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин - РИА Новости, 24.08.2023
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин
Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:25
2023-08-24T04:28
специальная военная операция на украине
донецк
сцкк
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы.Огонь тушат расчеты пожарной службы. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, пострадали окна и стены одного из корпусов.Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за несколько часов после полуночи украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Среди прочего украинские военные применили кассетные боеприпасы.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
https://ria.ru/20230823/postradavshie-1891846175.html
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донецк, сцкк, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика
В Донецке после обстрела со стороны украинских войск загорелся магазин

В Донецке после обстрела со стороны ВСУ загорелось здание небольшого магазина

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь, возникший в результате обстрела Донецка
Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь, возникший в результате обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник пожарной службы МЧС ДНР тушит огонь, возникший в результате обстрела Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Здание небольшого магазина горит в Донецке после обстрела со стороны украинских войск, сообщили РИА Новости очевидцы.
Огонь тушат расчеты пожарной службы. Также снаряды попали на территорию больницы имени Вишневского, пострадали окна и стены одного из корпусов.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что за несколько часов после полуночи украинские военные выпустили 12 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка. Среди прочего украинские военные применили кассетные боеприпасы.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военных поставок. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят.
При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
На месте обстрела со стороны ВСУ Калининского района Донецка. - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
При обстрелах ДНР в среду пострадали восемь человек
Вчера, 20:42
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкСЦККДонецкая Народная Республика
 
 
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