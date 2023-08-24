https://ria.ru/20230824/dnepropetrovsk-1891875051.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 24.08.2023

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T03:19

2023-08-24T03:19

2023-08-24T03:19

специальная военная операция на украине

днепропетровск

украина

вооруженные силы рф

в мире

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Днепропетровске на Украине, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Днепре (украинский официальный вариант названия областного центра, Днепропетровска, - ред.) слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении в телеграм-канале телеканала. На данный момент на всей территории Днепропетровской области Украины объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230823/vzryv-1891866690.html

днепропетровск

украина

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днепропетровск, украина, вооруженные силы рф, в мире