https://ria.ru/20230824/dizel-1891902916.html

Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель

Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель - РИА Новости, 24.08.2023

Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель

Ассоциация российских перевозчиков "Грузавтотранс" обратилась к правительству с просьбой ввести фиксированную цену на дизель в размере 60 рублей за литр, пишут... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T09:58

2023-08-24T09:58

2023-08-24T09:58

экономика

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

авто

госдума рф

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.Ассоциация российских перевозчиков "Грузавтотранс" обратилась к правительству с просьбой ввести фиксированную цену на дизель в размере 60 рублей за литр, пишут "Известия"."Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России подорожал на 10 процентов и уже стоит около 68–70 рублей за литр. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов", – заявил газете инициатор мер по регулированию цен на топливо и президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин.Матягин считает, что если не зафиксировать цену, увеличится логистика грузов.Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева заявила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты, так как все регулируется самим рынком.

https://ria.ru/20230721/benzin-1885411350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), авто, госдума рф