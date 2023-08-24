https://ria.ru/20230824/dizel-1891902916.html
Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель
Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель - РИА Новости, 24.08.2023
Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель
Ассоциация российских перевозчиков "Грузавтотранс" обратилась к правительству с просьбой ввести фиксированную цену на дизель в размере 60 рублей за литр, пишут... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:58
2023-08-24T09:58
2023-08-24T09:58
экономика
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
авто
госдума рф
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.Ассоциация российских перевозчиков "Грузавтотранс" обратилась к правительству с просьбой ввести фиксированную цену на дизель в размере 60 рублей за литр, пишут "Известия"."Всего за неделю дизель на ряде АЗС регионов Центральной и Южной России подорожал на 10 процентов и уже стоит около 68–70 рублей за литр. Такая ситуация сложилась из-за резкого роста цен на топливо в опте, а также из-за отмен скидок АЗС для автомобилистов", – заявил газете инициатор мер по регулированию цен на топливо и президент "Грузавтотранса" Владимир Матягин.Матягин считает, что если не зафиксировать цену, увеличится логистика грузов.Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в ответ на запрос депутата Госдумы Антона Ткачева заявила, что по российскому законодательству не предусмотрено госрегулирование цен на нефтепродукты, так как все регулируется самим рынком.
https://ria.ru/20230721/benzin-1885411350.html
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экономика, федеральная антимонопольная служба (фас россии), авто, госдума рф
Экономика, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Авто, Госдума РФ
Перевозчики призвали установить фиксированную цену на дизель
"Известия": перевозчики РФ призвали установить цены на дизель ниже 60 рублей