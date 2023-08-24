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В Пскове задержали завербованного Украиной железнодорожного диверсанта
В Пскове задержали завербованного Украиной железнодорожного диверсанта - РИА Новости, 24.08.2023
В Пскове задержали завербованного Украиной железнодорожного диверсанта
Около трех недель назад был задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный", мужчина действовал по заданию куратора с Украины, РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T09:19
2023-08-24T09:19
2023-08-24T09:19
происшествия
псковская область
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Около трех недель назад был задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный", мужчина действовал по заданию куратора с Украины, сообщает пресс-служба УФСБ по Псковской области. "Управление ФСБ России по Псковской области совместно с региональным управлением МВД России задержало местного жителя при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции "Псков - Товарный", - говорится в сообщении. Как удалось установить, мужчина связался через Telegram с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта. Настоящая цель организации – вербовка россиян для совершения диверсий и терактов. "Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых сил РФ, фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", - отметили в УФСБ. Однако злоумышленника задержали раньше, чем он смог осуществить задуманное. Против псковича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Расследование продолжается.
https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, псковская область, украина
Происшествия, Псковская область, Украина
В Пскове задержали завербованного Украиной железнодорожного диверсанта
ФСБ задержала завербованного Украиной железнодорожного диверсанта в Пскове
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Около трех недель назад был задержан диверсант, пытавшийся поджечь релейный шкаф на стации "Псков – Товарный", мужчина действовал по заданию куратора с Украины, сообщает пресс-служба УФСБ по Псковской области.
"Управление ФСБ России
по Псковской области совместно с региональным управлением МВД России задержало местного жителя при попытке поджога релейного шкафа на железнодорожной станции "Псков - Товарный", - говорится в сообщении.
Как удалось установить, мужчина связался через Telegram с волонтером украинского общественного гуманитарного проекта. Настоящая цель организации – вербовка россиян для совершения диверсий и терактов.
"Следуя указаниям куратора, направленным на срыв перевозок личного состава, вооружения и военной техники Вооружённых сил РФ, фигурант вечером 2 августа 2023 года прибыл на участок железнодорожного пути в Псковском районе
и разводным гаечным ключом попытался вскрыть релейный шкаф для его дальнейшего уничтожения путем поджога", - отметили в УФСБ.
Однако злоумышленника задержали раньше, чем он смог осуществить задуманное. Против псковича возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ (покушение на диверсию в форме поджога, направленную на разрушение или повреждение объектов транспортной инфраструктуры в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ). Расследование продолжается.
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