https://ria.ru/20230824/deti-1892099698.html

Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ

Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ - РИА Новости, 24.08.2023

Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ

Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:03

2023-08-24T22:03

2023-08-24T22:08

происшествия

калуга

россия

киров

алексей кузнецов

toyota corolla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891987848_0:226:1280:946_1920x0_80_0_0_18d8c764512494efaec6009a8cf4b819.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались."Принято решение об эвакуации двоих тяжелых детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации с госпитализированными пациентами: 6 взрослыми и 3 детьми.

калуга

россия

киров

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге 2023-08-24T22:03 true PT0M08S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, калуга, россия, видео, киров, алексей кузнецов, toyota corolla