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Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ - РИА Новости, 24.08.2023
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22:03 24.08.2023 (обновлено: 22:08 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/deti-1892099698.html
Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ
Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ - РИА Новости, 24.08.2023
Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ
Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:03
2023-08-24T22:08
происшествия
калуга
россия
киров
алексей кузнецов
toyota corolla
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались."Принято решение об эвакуации двоих тяжелых детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", - сказал Кузнецов журналистам.Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации с госпитализированными пациентами: 6 взрослыми и 3 детьми.
калуга
россия
киров
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Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
Видео с камер наблюдения с места ДТП в Калуге
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происшествия, калуга, россия, видео, киров, алексей кузнецов, toyota corolla
Происшествия, Калуга, Россия, Киров, Алексей Кузнецов, Toyota Corolla
Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
2023-08-24T22:03
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Двоих пострадавших в ДТП в Калуге детей эвакуируют в РДКБ

Двоих пострадавших в Калуге детей эвакуируют в РДКБ после стабилизации состояния

© Фото очевидцаМесто ДТП в Калуге
Место ДТП в Калуге
© Фото очевидца
Место ДТП в Калуге
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Двоих детей, пострадавших в ДТП в Калуге, эвакуируют в РДКБ Минздрава России после стабилизации их состояния, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
ДТП произошло на улице Кирова в Калуге в районе дома №11 около 13.43 мск. По предварительной информации, водитель Toyota не справился с управлением и вылетел на остановку. По последним данным УМВД, пострадали 11 человек, включая троих несовершеннолетних. Некоторым из них медпомощь была оказана на месте, от госпитализации они отказались.
«
"Принято решение об эвакуации двоих тяжелых детей в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России после стабилизации их состояния и проведения повторной телемедицинской консультации", - сказал Кузнецов журналистам.
Он уточнил, что были проведены телемедицинские консультации с госпитализированными пациентами: 6 взрослыми и 3 детьми.
 
ПроисшествияКалугаРоссияКировАлексей КузнецовToyota Corolla
 
 
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