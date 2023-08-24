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Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии

Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии - РИА Новости, 24.08.2023

Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии

Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ о реадмиссии, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:51

2023-08-24T14:51

2023-08-24T15:06

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алексей гончаренко

снг

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ о реадмиссии, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и СНГ: соглашение между Украиной и РФ о реадмиссии", - написал Гончаренко.По его словам, также парламент поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве стран-участников СНГ о создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кроме того, депутаты проголосовали за денонсацию соглашения с РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека.Соглашение между РФ и Украиной о реадмиссии было подписано в 2012 году, ратифицировано в 2013 в целях укрепления сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью. Документ регулировал порядок передачи лиц, выехавших или находящихся на территории страны в нарушение законодательства.

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