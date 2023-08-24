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Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии - РИА Новости, 24.08.2023
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14:51 24.08.2023 (обновлено: 15:06 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/denonsatsiya-1891994008.html
Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии
Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии - РИА Новости, 24.08.2023
Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии
Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ о реадмиссии, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:51
2023-08-24T15:06
украина
россия
алексей гончаренко
снг
верховная рада украины
москва
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ о реадмиссии, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко."Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и СНГ: соглашение между Украиной и РФ о реадмиссии", - написал Гончаренко.По его словам, также парламент поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве стран-участников СНГ о создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кроме того, депутаты проголосовали за денонсацию соглашения с РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека.Соглашение между РФ и Украиной о реадмиссии было подписано в 2012 году, ратифицировано в 2013 в целях укрепления сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью. Документ регулировал порядок передачи лиц, выехавших или находящихся на территории страны в нарушение законодательства.
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украина, россия, алексей гончаренко, снг, верховная рада украины, москва
Украина, Россия, Алексей Гончаренко, СНГ, Верховная Рада Украины, Москва
Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии

Гончаренко: Рада денонсировала соглашение с Россией о реадмиссии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады
Здание Верховной рады - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Парламент Украины денонсировал соглашение с РФ о реадмиссии, сообщил в четверг в своем телеграм-канале депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
"Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и СНГ: соглашение между Украиной и РФ о реадмиссии", - написал Гончаренко.
По его словам, также парламент поддержал выход Украины из соглашения о сотрудничестве стран-участников СНГ о создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров для продвижения товаров и услуг на национальные рынки. Кроме того, депутаты проголосовали за денонсацию соглашения с РФ о сотрудничестве в области предупреждения распространения болезни, вызываемой вирусом иммунодефицита человека.
Соглашение между РФ и Украиной о реадмиссии было подписано в 2012 году, ратифицировано в 2013 в целях укрепления сотрудничества между странами, в том числе в борьбе с незаконной миграцией и транснациональной организованной преступностью. Документ регулировал порядок передачи лиц, выехавших или находящихся на территории страны в нарушение законодательства.
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