https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме - РИА Новости, 24.08.2023
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
На мигранта, избившего девушку в Нахабино за шорты, завели новое уголовное дело об экстремизме, сообщили в подмосковном главке СК России. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:30
2023-08-24T11:30
2023-08-24T12:12
происшествия
московская область (подмосковье)
нахабино
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На мигранта, избившего девушку в Нахабино за шорты, завели новое уголовное дело об экстремизме, сообщили в подмосковном главке СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (пункт "а" части 2 статьи 282 УК)", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, утром 23 августа мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. Там он увидел незнакомую ему девушку, одетую в спортивную одежду — шорты и майку, "в связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Мигрант заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил ее кулаком по лицу. Мужчину задержали и допросили. Также следователь признал пострадавшую девушку потерпевшей и тоже допросил ее. Отсмотрены видеозаписи, планируется назначение экспертиз. Накануне подмосковная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве из-за инцидента. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.
https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html
https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), нахабино, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Нахабино, Следственный комитет России (СК РФ)
На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме
На мигранта, избившего девушку за шорты в Нахабино, завели дело об экстремизме