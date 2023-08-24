https://ria.ru/20230824/delo-1891928573.html

На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме

На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме - РИА Новости, 24.08.2023

На мигранта, избившего девушку за шорты, завели дело об экстремизме

На мигранта, избившего девушку в Нахабино за шорты, завели новое уголовное дело об экстремизме, сообщили в подмосковном главке СК России. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:30

2023-08-24T11:30

2023-08-24T12:12

происшествия

московская область (подмосковье)

нахабино

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. На мигранта, избившего девушку в Нахабино за шорты, завели новое уголовное дело об экстремизме, сообщили в подмосковном главке СК России. "Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера (пункт "а" части 2 статьи 282 УК)", — уточнили в ведомстве. По данным следствия, утром 23 августа мужчина находился во дворе дома по улице Белобородова рабочего поселка Нахабино. Там он увидел незнакомую ему девушку, одетую в спортивную одежду — шорты и майку, "в связи с чем у него возник умысел, направленный на унижение достоинства по признаку пола, с применением насилия". Мигрант заявил девушке о "недопустимости женщинам появляться в общественных местах в открытой одежде", после чего ударил ее кулаком по лицу. Мужчину задержали и допросили. Также следователь признал пострадавшую девушку потерпевшей и тоже допросил ее. Отсмотрены видеозаписи, планируется назначение экспертиз. Накануне подмосковная прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела о хулиганстве из-за инцидента. Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из стран Средней Азии, 2003 года рождения.

https://ria.ru/20230515/narkotiki-1871786948.html

https://ria.ru/20230310/ubiystvo-1857093668.html

московская область (подмосковье)

нахабино

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), нахабино, следственный комитет россии (ск рф)