https://ria.ru/20230824/debaty-1891880914.html

Участники дебатов в США поспорили, годится ли политик-новичок в президенты

Участники дебатов в США поспорили, годится ли политик-новичок в президенты - РИА Новости, 24.08.2023

Участники дебатов в США поспорили, годится ли политик-новичок в президенты

Участники первых республиканских дебатов эмоционально поспорили, что больше нужно будущему президенту США: молодость или опыт - и какой. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T05:55

2023-08-24T05:55

2023-08-24T10:24

сша

милуоки

флорида

майк пенс

дональд трамп

вивек рамасвами

в мире

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ВАШИНГТОН, 24 авг – РИА Новости. Участники первых республиканских дебатов эмоционально поспорили, что больше нужно будущему президенту США: молодость или опыт - и какой. На сцене в городе Милуоки собрались восемь ведущих участников праймериз, за исключением экс-президента Дональда Трампа, который от участия отказался. "Со всем уважением к друзьям на сцене и даже тому, кто, вероятно, наблюдает со стороны, вне всяких сомнений, я - самый подготовленный, испытанный, самый квалифицированный и зарекомендовавший себя консерватор в этой гонке", - заявил бывший вице-президент Майк Пенс. Ему тут же припомнили, что это при нем долг США вырос на восемь триллионов долларов, а страна разорительно закрылась на коронавирусные карантины. Молодой предприниматель с индийскими корнями Вивек Рамасвами, который в опросах уступает только Трампу и губернатору Флориды Рону Десантису, но опережает Пенса, пообещал, что как президент он снимет ограничения с американской энергетики и единственную войну объявит избыточному административному регулированию. "Это то, что президент США в состоянии сделать с должной целеустремленностью. И я не подведу", - сказал он, практически перебив Пенса. "Сейчас не время для раскачки. Нам не нужен новичок", - заявил ему бывший вице-президент.

https://ria.ru/20230824/debaty-1891879985.html

https://ria.ru/20230823/podderzhka-1891829902.html

сша

милуоки

флорида

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сша, милуоки, флорида, майк пенс, дональд трамп, вивек рамасвами, в мире