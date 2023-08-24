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Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2023
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05:25 24.08.2023 (обновлено: 15:28 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/debaty-1891879985.html
Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву
Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2023
Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву
Предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:25
2023-08-24T15:28
киев
сша
украина
в мире
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вивек рамасвами
майк пенс
крис кристи
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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.Первые в рамках президентской гонки 2024 года в США дебаты участников праймериз от Республиканской партии стартовали в среду в городе Милуоки, штат Висконсин, трансляцию этого события вел симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.Когда модераторы дискуссии задали вопрос, есть ли на сцене кто-то против выделения дополнительных средств Киеву, Рамасвами оказался единственным, кто поднял руку.&quot;Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся&quot;, — объяснил политик свою позицию.Он назвал "оскорбительным" то, что некоторые из республиканских кандидатов совершают "паломничество в Киев к своему папе". Украину недавно посетили бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, где они встретились с Владимиром Зеленским.Губернатор Флориды Рон Десантис высказал особое мнение, предложив европейцам внести свою лепту в финансирование новых поставок оружия на Украину, а американцам — заняться обороной собственных границ от нелегальных мигрантов.Активнее всех на стороне Украины выступили Пенс, Кристи и бывший представитель США в ООН Ники Хейли.Фаворит гонки — не принимающий участия в дебатах экс-президент Дональд Трамп — предупреждает, что раздувание конфликта на Украине грозит третьей мировой войной, и обещает восстановить мир в течение 24 часов в случае своего избрания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230823/usilenie-1891847514.html
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киев, сша, украина, в мире, россия, вивек рамасвами, майк пенс, крис кристи, нато, оон
Киев, США, Украина, В мире, Россия, Вивек Рамасвами, Майк Пенс, Крис Кристи, НАТО, ООН
Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Один из восьми участников дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

© AFP 2023 / Kamil Krzaczynski Предприниматель Вивек Рамасвами после предвыборных дебатов республиканцев в США
Предприниматель Вивек Рамасвами после предвыборных дебатов республиканцев в США - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / Kamil Krzaczynski
Предприниматель Вивек Рамасвами после предвыборных дебатов республиканцев в США
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.
Первые в рамках президентской гонки 2024 года в США дебаты участников праймериз от Республиканской партии стартовали в среду в городе Милуоки, штат Висконсин, трансляцию этого события вел симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.
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Когда модераторы дискуссии задали вопрос, есть ли на сцене кто-то против выделения дополнительных средств Киеву, Рамасвами оказался единственным, кто поднял руку.
«

"Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся", — объяснил политик свою позицию.

Он назвал "оскорбительным" то, что некоторые из республиканских кандидатов совершают "паломничество в Киев к своему папе". Украину недавно посетили бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, где они встретились с Владимиром Зеленским.
Губернатор Флориды Рон Десантис высказал особое мнение, предложив европейцам внести свою лепту в финансирование новых поставок оружия на Украину, а американцам — заняться обороной собственных границ от нелегальных мигрантов.
Активнее всех на стороне Украины выступили Пенс, Кристи и бывший представитель США в ООН Ники Хейли.
Фаворит гонки — не принимающий участия в дебатах экс-президент Дональд Трамп — предупреждает, что раздувание конфликта на Украине грозит третьей мировой войной, и обещает восстановить мир в течение 24 часов в случае своего избрания.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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КиевСШАУкраинаВ миреРоссияВивек РамасвамиМайк ПенсКрис КристиНАТОООН
 
 
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