https://ria.ru/20230824/debaty-1891879985.html

Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву - РИА Новости, 24.08.2023

Лишь один участник дебатов в США выступил против расширения помощи Киеву

Предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T05:25

2023-08-24T05:25

2023-08-24T15:28

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вивек рамасвами

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ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Предприниматель Вивек Рамасвами оказался единственным участником предвыборных дебатов республиканцев, который выступил против дальнейшей военной поддержки Украины.Первые в рамках президентской гонки 2024 года в США дебаты участников праймериз от Республиканской партии стартовали в среду в городе Милуоки, штат Висконсин, трансляцию этого события вел симпатизирующий республиканцам телеканал Fox News.Когда модераторы дискуссии задали вопрос, есть ли на сцене кто-то против выделения дополнительных средств Киеву, Рамасвами оказался единственным, кто поднял руку."Я — нет… Мы толкаем Россию в руки Китая. Альянс России и Китая — это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся", — объяснил политик свою позицию.Он назвал "оскорбительным" то, что некоторые из республиканских кандидатов совершают "паломничество в Киев к своему папе". Украину недавно посетили бывший вице-президент Майк Пенс и экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, где они встретились с Владимиром Зеленским.Губернатор Флориды Рон Десантис высказал особое мнение, предложив европейцам внести свою лепту в финансирование новых поставок оружия на Украину, а американцам — заняться обороной собственных границ от нелегальных мигрантов.Активнее всех на стороне Украины выступили Пенс, Кристи и бывший представитель США в ООН Ники Хейли.Фаворит гонки — не принимающий участия в дебатах экс-президент Дональд Трамп — предупреждает, что раздувание конфликта на Украине грозит третьей мировой войной, и обещает восстановить мир в течение 24 часов в случае своего избрания.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230823/usilenie-1891847514.html

https://ria.ru/20230824/konflikt-1891877500.html

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