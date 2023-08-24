https://ria.ru/20230824/debaty-1891873581.html
Байден и Трамп собираются смотреть дебаты республиканцев
Байден и Трамп собираются смотреть дебаты республиканцев - РИА Новости, 24.08.2023
Байден и Трамп собираются смотреть дебаты республиканцев
Президент США Джо Байден заявил, что попробует посмотреть дебаты республиканских кандидатов на выборах, его предшественник Дональд Трамп также намерен включить... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T02:45
2023-08-24T02:45
2023-08-24T02:45
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что попробует посмотреть дебаты республиканских кандидатов на выборах, его предшественник Дональд Трамп также намерен включить трансляцию. "Я попробую посмотреть столько, сколько смогу", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что не имеет никаких ожиданий от мероприятия. Президент США находится в очередном отпуске на озере Тахо в штате Невада. Источники телеканала CNN в окружении Трампа сообщили, что бывший президент в кругу небольшого количества советников тоже собирается смотреть мероприятие "хотя бы частично". Первые дебаты кандидатов в борьбе за республиканскую номинацию начнутся в 04:00 мск в Милуоки, штат Висконсин. Участвовать в публичном споре, как ожидается, будут восемь претендентов. Трамп за пять минут до начала мероприятия выпустит предварительно записанное интервью, в дебатах на данном этапе он участвовать не захотел.
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сша, невада, милуоки, дональд трамп, джо байден, в мире
США, Невада, Милуоки, Дональд Трамп, Джо Байден, В мире
Байден и Трамп собираются смотреть дебаты республиканцев
Байден и Трамп заявили, что будут смотреть трансляцию дебатов республиканцев