https://ria.ru/20230824/dankov-1891918784.html
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове - РИА Новости, 24.08.2023
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:54
2023-08-24T10:54
2023-08-24T10:54
липецкая область
данков
игорь артамонов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891918080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_010858717236091f36eb208c5dd08084.jpg
ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, два офиса МФЦ — "Работа России" и "Мои документы" расположились в одном здании, в рамках объединения современных брендов службы занятости. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда "Защитники Отечества", для детей оборудован уголок с игрушками и раскрасками. Артамонов отметил, что модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновленные офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". "Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело", — сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230822/turizm-1891516163.html
данков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891918080_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fad9e3ed816ab298beda779e8414f7cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
данков, игорь артамонов
Липецкая область, Данков, Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, два офиса МФЦ — "Работа России" и "Мои документы" расположились в одном здании, в рамках объединения современных брендов службы занятости. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда "Защитники Отечества", для детей оборудован уголок с игрушками и раскрасками.
Особую экономическую зону "Липецк" будут показывать туристам Артамонов
отметил, что модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновленные офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".
"Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело", — сказал Артамонов.