https://ria.ru/20230824/dankov-1891918784.html

Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове

Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове - РИА Новости, 24.08.2023

Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове

Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:54

2023-08-24T10:54

2023-08-24T10:54

липецкая область

данков

игорь артамонов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891918080_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_010858717236091f36eb208c5dd08084.jpg

ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, два офиса МФЦ — "Работа России" и "Мои документы" расположились в одном здании, в рамках объединения современных брендов службы занятости. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда "Защитники Отечества", для детей оборудован уголок с игрушками и раскрасками. Артамонов отметил, что модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновленные офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". "Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело", — сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230822/turizm-1891516163.html

данков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

данков, игорь артамонов