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Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове - РИА Новости, 24.08.2023
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Липецкая область
 
10:54 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/dankov-1891918784.html
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове - РИА Новости, 24.08.2023
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:54
2023-08-24T10:54
липецкая область
данков
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. По его словам, два офиса МФЦ — "Работа России" и "Мои документы" расположились в одном здании, в рамках объединения современных брендов службы занятости. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда "Защитники Отечества", для детей оборудован уголок с игрушками и раскрасками. Артамонов отметил, что модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновленные офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". "Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело", — сказал Артамонов.
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данков
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данков, игорь артамонов
Липецкая область, Данков, Игорь Артамонов

Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой областиНовый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Новый офис Работа России открылся в липецком Данкове
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области
Новый офис "Работа России" открылся в липецком Данкове
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 24 авг – РИА Новости. Обновленный центр занятости открылся в городе Данкове Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, два офиса МФЦ — "Работа России" и "Мои документы" расположились в одном здании, в рамках объединения современных брендов службы занятости. В новом офисе четыре карьерных консультанта. Одно окно выделено для координатора из фонда "Защитники Отечества", для детей оборудован уголок с игрушками и раскрасками.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
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Артамонов отметил, что модернизация службы занятости в регионе завершена уже больше, чем наполовину. До конца года обновленные офисы появятся во всех муниципалитетах. Работы проводят в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография".
"Липецкая область в числе 17 пилотных регионов страны, где создается современная инфраструктура кадровых центров и внедряются новые технологии. Теперь даже в самых отдалённых районах доступен большой спектр услуг. Удобство новых офисов уже оценили многие — им помогли найти новую работу, переквалифицироваться или открыть свое дело", — сказал Артамонов.
 
Липецкая областьДанковИгорь Артамонов
 
 
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