https://ria.ru/20230824/chuvashiya-1891959014.html
Из Чувашии в зону СВО отправили шесть автомобилей
Из Чувашии в зону СВО отправили шесть автомобилей - РИА Новости, 24.08.2023
Из Чувашии в зону СВО отправили шесть автомобилей
Шесть автомобилей, различное оборудование и инструменты отправили из Чувашии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Олег Николаев. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:12
2023-08-24T13:12
2023-08-24T13:12
надежные люди
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости. Шесть автомобилей, различное оборудование и инструменты отправили из Чувашии в зону специальной военной операции, сообщил глава республики Олег Николаев. Это уже 15-я отправка гуманитарной помощи с начала акции "Своих не бросаем!". Гуманитарная колонна везет подарки для военнослужащих чувашского полка и детей подшефного Бердянского района Запорожской области. "Несмотря на то, что это 3 фуры (46 тонн), такого многочисленного груза у нас еще не было. Его собрали коллективно силами фонда "Перле", администрации Чебоксар, минобразования Чувашии и минтруда Чувашии. Для мобилизованных в зону СВО отправили 6 автомобилей, 57 наименований материалов и оборудования, инструментов", - написал Николаев в своем телеграм-канале. Он отметил, что для детей Бердянского района собрали канцелярские товары и школьные принадлежности, литературу к новому учебному году, а также спортивный инвентарь, продукты, одежду и обувь. Готовится к отправке и гуманитарный груз от Чебоксар для города-побратима Торез Донецкой Народной Республики. "Помощь республики - это проявление единства народа Чувашии, единства со всей страной. Наша помощь придаёт силы бойцам, наполняет их духом и уверенностью в победе. Всех ждем живыми и здоровыми на малой родине в Чувашии", - подчеркнул Николаев.
https://ria.ru/20230824/sochi-1891947026.html
чувашская республика (чувашия)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Надежные люди, Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
Из Чувашии в зону СВО отправили шесть автомобилей
Из Чувашии в зону СВО отправили шесть автомобилей, оборудование и инструменты
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 авг – РИА Новости.
Шесть автомобилей, различное оборудование и инструменты отправили из Чувашии в зону специальной военной операции, сообщил
глава республики Олег Николаев.
Это уже 15-я отправка гуманитарной помощи с начала акции "Своих не бросаем!". Гуманитарная колонна везет подарки для военнослужащих чувашского полка и детей подшефного Бердянского района Запорожской области.
"Несмотря на то, что это 3 фуры (46 тонн), такого многочисленного груза у нас еще не было. Его собрали коллективно силами фонда "Перле", администрации Чебоксар, минобразования Чувашии и минтруда Чувашии. Для мобилизованных в зону СВО отправили 6 автомобилей, 57 наименований материалов и оборудования, инструментов", - написал Николаев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что для детей Бердянского района собрали канцелярские товары и школьные принадлежности, литературу к новому учебному году, а также спортивный инвентарь, продукты, одежду и обувь. Готовится к отправке и гуманитарный груз от Чебоксар для города-побратима Торез Донецкой Народной Республики.
"Помощь республики - это проявление единства народа Чувашии, единства со всей страной. Наша помощь придаёт силы бойцам, наполняет их духом и уверенностью в победе. Всех ждем живыми и здоровыми на малой родине в Чувашии", - подчеркнул Николаев.
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