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В Минске высказались о заявке Белоруссии на вступление в БРИКС
В Минске высказались о заявке Белоруссии на вступление в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
В Минске высказались о заявке Белоруссии на вступление в БРИКС
Минск надеется, что его заявка на членство в БРИКС будет позитивно рассмотрена и принята, Белоруссии есть что предложить объединению, заявил глава МИД... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T20:09
2023-08-24T20:09
2023-08-24T20:09
белоруссия
минск
йоханнесбург
сергей алейник
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Минск надеется, что его заявка на членство в БРИКС будет позитивно рассмотрена и принята, Белоруссии есть что предложить объединению, заявил глава МИД республики Сергей Алейник. "О привлекательности организации (БРИКС – ред.) в регионе и мире свидетельствует все большее количество заявок на присоединение. Беларусь также не стоит в стороне от этого процесса. Более того, мы поддерживаем высокий уровень двусторонних отношений со всеми странами-членами БРИКС. В мае президент Беларуси официально выразил намерение нашей страны присоединиться к формату БРИКС. Надеемся, что заявка Беларуси будет позитивно рассмотрена и принята", - сказал министр, выступая в ходе диалогов "БРИКС-Африка Аутрич" и "БРИКС Плюс". Он подчеркнул, что Белоруссии есть что предложить объединению. "Мы готовы активно работать по всем пунктам его повестки", - отметил Алейник. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа. Глава МИД Белоруссии участвует в диалоге БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс". Минск впервые участвует в мероприятиях такого уровня данного объединения. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.
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белоруссия, минск, йоханнесбург, сергей алейник, брикс
Белоруссия, Минск, Йоханнесбург, Сергей Алейник, БРИКС
В Минске высказались о заявке Белоруссии на вступление в БРИКС
Алейник выразил надежду, что заявку Белоруссии на вступление в БРИКС примут
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Минск надеется, что его заявка на членство в БРИКС будет позитивно рассмотрена и принята, Белоруссии есть что предложить объединению, заявил глава МИД республики Сергей Алейник.
"О привлекательности организации (БРИКС – ред.) в регионе и мире свидетельствует все большее количество заявок на присоединение. Беларусь также не стоит в стороне от этого процесса. Более того, мы поддерживаем высокий уровень двусторонних отношений со всеми странами-членами БРИКС. В мае президент Беларуси официально выразил намерение нашей страны присоединиться к формату БРИКС. Надеемся, что заявка Беларуси будет позитивно рассмотрена и принята", - сказал министр, выступая в ходе диалогов "БРИКС-Африка Аутрич" и "БРИКС Плюс".
Он подчеркнул, что Белоруссии есть что предложить объединению. "Мы готовы активно работать по всем пунктам его повестки", - отметил Алейник.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге
22-24 августа. Глава МИД Белоруссии участвует в диалоге БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс". Минск впервые участвует в мероприятиях такого уровня данного объединения. В мае Белоруссия обратилась к членам БРИКС с просьбой о приеме в объединение.