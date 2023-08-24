https://ria.ru/20230824/briks-1892054074.html

Эксперт объяснил, как расширение БРИКС скажется на гегемонии Запада

Эксперт объяснил, как расширение БРИКС скажется на гегемонии Запада - РИА Новости, 24.08.2023

Эксперт объяснил, как расширение БРИКС скажется на гегемонии Запада

Присоединения новых стран к БРИКС усилит блок в условиях доминирования стран Запада в международной торговле, и может подтолкнуть к концу эры доллара, рассказал РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:48

2023-08-24T17:48

2023-08-24T17:48

китай

бразилия

россия

владимир путин

сергей лавров

брикс

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БАГДАД, 24 авг – РИА Новости. Присоединения новых стран к БРИКС усилит блок в условиях доминирования стран Запада в международной торговле, и может подтолкнуть к концу эры доллара, рассказал РИА Новости иракский экономист Алаа аль-Фахад. "Рост числа государств, присоединившихся к группе БРИКС, увеличит размер этого экономического блока, что позволит ему стать противовесом, способным противостоять экономике коллективного Запада за счет силы и экономического доминирования", - сказал аль-Фахад. Собеседник агентства отметил, что присутствие в БРИКС ряда крупных экономических игроков, таких как Китай, Бразилия, Аргентина, Иран и Саудовская Аравия, позволит блоку эффективно конкурировать в сферах торговли и потребления с возглавляемым США коллективным Западом. "Возможно, это будет началом конца эры доллара через создание других валют, конкурирующих с долларом. Это также является попыткой создать новый экономический центр, который изменит курс мировой экономики в пользу этих стран (БРИКС - ред.), особенно в связи с тем, что недавно присоединившиеся страны обладают огромным нефтяным потенциалом, влияющим на торговлю, промышленность и баланс сил в мировой экономике", - добавил аль-Фахад. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции. БРИКС на данный момент объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, однако в последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже 23 государства, включая 6 уже получивших приглашение. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

https://ria.ru/20230824/briks-1892045508.html

китай

бразилия

россия

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китай, бразилия, россия, владимир путин, сергей лавров, брикс