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Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну - РИА Новости, 24.08.2023
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14:26 24.08.2023 (обновлено: 14:43 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/briks-1891982904.html
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну - РИА Новости, 24.08.2023
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:26
2023-08-24T14:43
аргентина
брикс
в мире
альберто фернандес
йоханнесбург
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС является прекрасной возможностью укрепить страну.&quot;Быть частью БРИКС - это возможность укрепить страну&quot;, - говорится в видеообращении президента.Альберто Фернандес также заявил, что присоединение государства к БРИКС является прекрасной возможностью открыть новые рынки для страны."Присоединение Аргентины к союзу БРИКС - это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны... и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", - заявил Фернандес.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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аргентина, брикс, в мире, альберто фернандес, йоханнесбург, оаэ
Аргентина, БРИКС, В мире, Альберто Фернандес, Йоханнесбург, ОАЭ
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну

Президент Аргентины Фернандес: быть частью БРИКС — возможность укрепить страну

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС является прекрасной возможностью укрепить страну.
«

"Быть частью БРИКС - это возможность укрепить страну", - говорится в видеообращении президента.

Альберто Фернандес также заявил, что присоединение государства к БРИКС является прекрасной возможностью открыть новые рынки для страны.
«
"Присоединение Аргентины к союзу БРИКС - это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны... и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", - заявил Фернандес.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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