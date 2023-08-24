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Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну - РИА Новости, 24.08.2023
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну
Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:26
2023-08-24T14:26
2023-08-24T14:43
аргентина
брикс
в мире
альберто фернандес
йоханнесбург
оаэ
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС является прекрасной возможностью укрепить страну."Быть частью БРИКС - это возможность укрепить страну", - говорится в видеообращении президента.Альберто Фернандес также заявил, что присоединение государства к БРИКС является прекрасной возможностью открыть новые рынки для страны."Присоединение Аргентины к союзу БРИКС - это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны... и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", - заявил Фернандес.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аргентина, брикс, в мире, альберто фернандес, йоханнесбург, оаэ
Аргентина, БРИКС, В мире, Альберто Фернандес, Йоханнесбург, ОАЭ
Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну
Президент Аргентины Фернандес: быть частью БРИКС — возможность укрепить страну