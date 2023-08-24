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Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну

Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну - РИА Новости, 24.08.2023

Президент Аргентины назвал вступление в БРИКС возможностью укрепить страну

Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:26

2023-08-24T14:26

2023-08-24T14:43

аргентина

брикс

в мире

альберто фернандес

йоханнесбург

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил в видеообращении, опубликованном на странице в соцсети X (бывшая Twitter), что приглашение Аргентины в союз БРИКС является прекрасной возможностью укрепить страну."Быть частью БРИКС - это возможность укрепить страну", - говорится в видеообращении президента.Альберто Фернандес также заявил, что присоединение государства к БРИКС является прекрасной возможностью открыть новые рынки для страны."Присоединение Аргентины к союзу БРИКС - это прекрасная возможность открыть новые рынки для страны... и усилить торговые отношения с государствами, с которыми Аргентина в хороших отношениях", - заявил Фернандес.По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.

аргентина

йоханнесбург

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аргентина, брикс, в мире, альберто фернандес, йоханнесбург, оаэ