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Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 24.08.2023
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12:51 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891951388.html
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы
Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:51
2023-08-24T12:51
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы подтверждаем необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами в соответствии с международным правом и подчеркиваем важность сохранения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН для международного нераспространения, а также для достижения более широкого мира и стабильности", - говорится в документе Как отмечается, страны БРИКС надеются, что соответствующие стороны восстановят полное и эффективное выполнение СВПД в ближайшее время.
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в мире, юар, брикс, оон
В мире, ЮАР, БРИКС, ООН
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы

Страны БРИКС подтвердили необходимость мирного решения иранской ядерной проблемы

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.
"Мы подтверждаем необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами в соответствии с международным правом и подчеркиваем важность сохранения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН для международного нераспространения, а также для достижения более широкого мира и стабильности", - говорится в документе
Как отмечается, страны БРИКС надеются, что соответствующие стороны восстановят полное и эффективное выполнение СВПД в ближайшее время.
Трансляция выступления президента РФ Владимира Путина в XV саммите БРИКС в ЮАР в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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