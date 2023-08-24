https://ria.ru/20230824/briks-1891951388.html

Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы

Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы

Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:51

2023-08-24T12:51

2023-08-24T12:51

в мире

юар

брикс

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891477431_0:0:3364:1893_1920x0_80_0_0_038337079db25773319343b6e663fe50.jpg

ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы подтверждаем необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами в соответствии с международным правом и подчеркиваем важность сохранения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН для международного нераспространения, а также для достижения более широкого мира и стабильности", - говорится в документе Как отмечается, страны БРИКС надеются, что соответствующие стороны восстановят полное и эффективное выполнение СВПД в ближайшее время.

https://ria.ru/20230824/briks-1891948166.html

юар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юар, брикс, оон