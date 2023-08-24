https://ria.ru/20230824/briks-1891951388.html
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы
Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:51
2023-08-24T12:51
2023-08-24T12:51
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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР. "Мы подтверждаем необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами в соответствии с международным правом и подчеркиваем важность сохранения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН для международного нераспространения, а также для достижения более широкого мира и стабильности", - говорится в документе Как отмечается, страны БРИКС надеются, что соответствующие стороны восстановят полное и эффективное выполнение СВПД в ближайшее время.
https://ria.ru/20230824/briks-1891948166.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар, брикс, оон
Страны БРИКС призвали к мирному решению иранской ядерной проблемы
Страны БРИКС подтвердили необходимость мирного решения иранской ядерной проблемы
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС подтверждают необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами, говорится в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.
"Мы подтверждаем необходимость урегулирования иранской ядерной проблемы мирными и дипломатическими средствами в соответствии с международным правом и подчеркиваем важность сохранения СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности ООН
для международного нераспространения, а также для достижения более широкого мира и стабильности", - говорится в документе
Как отмечается, страны БРИКС надеются, что соответствующие стороны восстановят полное и эффективное выполнение СВПД в ближайшее время.
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