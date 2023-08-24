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Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
Принятие новых членов в БРИКС является первым этапом расширения организации, будут и другие, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:18
2023-08-24T12:18
2023-08-24T12:18
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Принятие новых членов в БРИКС является первым этапом расширения организации, будут и другие, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Лидеры БРИКС также приняли решение расширить число членов, было сделано соответствующее заявление. Мы приветствуем новых членов. В то же время - это первый этап, за которым последуют и другие", - отметил Рамафоса.
юар
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в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
Рамафоса назвал принятие новых членов первым этапом расширения БРИКС