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Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
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12:18 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891943962.html
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС - РИА Новости, 24.08.2023
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС
Принятие новых членов в БРИКС является первым этапом расширения организации, будут и другие, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:18
2023-08-24T12:18
в мире
юар
сирил рамафоса
брикс
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Принятие новых членов в БРИКС является первым этапом расширения организации, будут и другие, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите БРИКС. БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года. "Лидеры БРИКС также приняли решение расширить число членов, было сделано соответствующее заявление. Мы приветствуем новых членов. В то же время - это первый этап, за которым последуют и другие", - отметил Рамафоса.
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в мире, юар, сирил рамафоса, брикс
В мире, ЮАР, Сирил Рамафоса, БРИКС
Президент ЮАР прокомментировал решение о принятии новых членов в БРИКС

Рамафоса назвал принятие новых членов первым этапом расширения БРИКС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент ЮАР Сирил Рамафоса на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент ЮАР Сирил Рамафоса на итоговой пресс-конференции после совместного заседания лидеров БРИКС
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КАИР, 24 авг - РИА Новости. Принятие новых членов в БРИКС является первым этапом расширения организации, будут и другие, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления на саммите БРИКС.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.
"Лидеры БРИКС также приняли решение расширить число членов, было сделано соответствующее заявление. Мы приветствуем новых членов. В то же время - это первый этап, за которым последуют и другие", - отметил Рамафоса.
БРИКС: участники, история и вес в мировой экономике
21 августа, 10:00
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БРИКС: участники, история и вес в мировой экономикеПосмотреть
 
В миреЮАРСирил РамафосаБРИКС
 
 
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