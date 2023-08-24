https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html
Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе
Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе
Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) подтверждают свою поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:17
2023-08-24T12:17
2023-08-24T12:17
экономика
бразилия
россия
индия
всемирная торговая организация (вто)
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) подтверждают свою поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со Всемирной торговой организацией (ВТО) в основе, говорится в декларации по итогам саммита БРИКС. "Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой ...и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", - говорится в документе. Отмечается, что страны БРИКС обязуются конструктивно участвовать в реализации необходимой реформы ВТО с целью представления конкретных результатов предстоящей 13-й конференции ВТО, которая пройдет в 2024 в Абу-Даби. "Мы призываем к восстановлению полностью и хорошо функционирующей... обязательной системы расчетов ВТО, доступной для всех участников к 2024 году, и выбору новых членов апелляционного органа без дальнейших задержек", - подчеркивается в декларации.
https://ria.ru/20230824/miroporyadok-1891941877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, бразилия, россия, индия, всемирная торговая организация (вто), брикс
Экономика, Бразилия, Россия, Индия, Всемирная торговая организация (ВТО), БРИКС
Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе
Лидеры БРИКС подтвердили поддержку открытой и честной торговой системы
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) подтверждают свою поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со Всемирной торговой организацией (ВТО) в основе, говорится в декларации по итогам саммита БРИКС.
"Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой ...и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", - говорится в документе.
Путин заявил, что БРИКС выступает за подлинно сбалансированный миропорядок
Отмечается, что страны БРИКС обязуются конструктивно участвовать в реализации необходимой реформы ВТО с целью представления конкретных результатов предстоящей 13-й конференции ВТО, которая пройдет в 2024 в Абу-Даби
.
"Мы призываем к восстановлению полностью и хорошо функционирующей... обязательной системы расчетов ВТО, доступной для всех участников к 2024 году, и выбору новых членов апелляционного органа без дальнейших задержек", - подчеркивается в декларации.
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