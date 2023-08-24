https://ria.ru/20230824/briks-1891943108.html

Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе

Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС поддержали честную торговую систему с ВТО в основе

Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) подтверждают свою поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:17

2023-08-24T12:17

2023-08-24T12:17

экономика

бразилия

россия

индия

всемирная торговая организация (вто)

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) подтверждают свою поддержку открытой, честной, основанной на правилах международной торговой системе со Всемирной торговой организацией (ВТО) в основе, говорится в декларации по итогам саммита БРИКС. "Мы подтверждаем нашу поддержку открытой, прозрачной, справедливой ...и основанной на правилах многосторонней торговой системы, в основе которой лежит Всемирная торговая организация (ВТО), с особым и дифференцированным режимом (S&DT) для развивающихся стран, включая наименее развитые страны", - говорится в документе. Отмечается, что страны БРИКС обязуются конструктивно участвовать в реализации необходимой реформы ВТО с целью представления конкретных результатов предстоящей 13-й конференции ВТО, которая пройдет в 2024 в Абу-Даби. "Мы призываем к восстановлению полностью и хорошо функционирующей... обязательной системы расчетов ВТО, доступной для всех участников к 2024 году, и выбору новых членов апелляционного органа без дальнейших задержек", - подчеркивается в декларации.

https://ria.ru/20230824/miroporyadok-1891941877.html

https://ria.ru/20230824/briks-1891941428.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, россия, индия, всемирная торговая организация (вто), брикс