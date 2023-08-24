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Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России
Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России
Лидеры стран БРИКС выразили полную поддержку председательству России в организации в 2024 году и проведению саммита БРИКС в Казани, говорится в декларации,... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T12:07
2023-08-24T12:07
2023-08-24T14:13
россия
казань
йоханнесбург
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили полную поддержку председательству России в организации в 2024 году и проведению саммита БРИКС в Казани, говорится в декларации, принятой по итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге. "Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка выражают свою полную поддержку России в связи с ее председательством в БРИКС в 2024 году и проведением 16-го саммита БРИКС в российском городе Казань", - отмечается в документе.
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россия, казань, йоханнесбург, брикс
Россия, Казань, Йоханнесбург, БРИКС
Страны БРИКС поддержали проведение следующего саммита в России
Страны БРИКС выразили поддержку председательству России в 2024 году