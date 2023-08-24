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В БРИКС выступили за сотрудничество для укрепления цепочек поставок

В БРИКС выступили за сотрудничество для укрепления цепочек поставок - РИА Новости, 24.08.2023

В БРИКС выступили за сотрудничество для укрепления цепочек поставок

Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступают за дальнейшее сотрудничество внутри объединения для укрепления взаимосвязи цепочек поставок и платежных... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T12:06

2023-08-24T12:06

2023-08-24T12:06

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бразилия

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индия

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Страны БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступают за дальнейшее сотрудничество внутри объединения для укрепления взаимосвязи цепочек поставок и платежных систем, сообщается в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы подтверждаем, что открытость, эффективность, стабильность и надежность крайне важны в решении вопросов экономического восстановления и стимулирования международной торговли и инвестиций. Мы выступаем за дальнейшее сотрудничество среди стран БРИКС для усиления взаимосвязи цепочек поставок и платежных систем в целях стимулирования торговых и инвестиционных потоков", - говорится в документе.

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экономика, бразилия, брикс, россия, индия, в мире