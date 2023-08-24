https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html

Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир

Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир

Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:59

2023-08-24T11:59

2023-08-24T11:59

в мире

россия

йоханнесбург

китай

владимир путин

сергей лавров

брикс

оон

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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита БРИКС. "Мы выражаем обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, которые несовместимы с принципами Устава ООН и приводят к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем содействия более гибкой, эффективной, действенной... демократической и подотчетной международной и многосторонней системе", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

https://ria.ru/20230824/briks-1891935416.html

россия

йоханнесбург

китай

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Дарья Буймова

в мире, россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон