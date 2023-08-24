Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир
Страны БРИКС озабочены односторонними мерами, влияющими на развивающийся мир
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита БРИКС.
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, которые несовместимы с принципами Устава ООН и приводят к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем содействия более гибкой, эффективной, действенной... демократической и подотчетной международной и многосторонней системе", - говорится в документе.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.