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Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир - РИА Новости, 24.08.2023
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11:59 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891938146.html
Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир
Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир
Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:59
2023-08-24T11:59
в мире
россия
йоханнесбург
китай
владимир путин
сергей лавров
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита БРИКС. "Мы выражаем обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, которые несовместимы с принципами Устава ООН и приводят к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем содействия более гибкой, эффективной, действенной... демократической и подотчетной международной и многосторонней системе", - говорится в документе. Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://ria.ru/20230824/briks-1891935416.html
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йоханнесбург
китай
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в мире, россия, йоханнесбург, китай, владимир путин, сергей лавров, брикс, оон
В мире, Россия, Йоханнесбург, Китай, Владимир Путин, Сергей Лавров, БРИКС, ООН
Страны БРИКС заявили, что односторонние меры влияют на развивающийся мир

Страны БРИКС озабочены односторонними мерами, влияющими на развивающийся мир

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Лидеры стран БРИКС выразили озабоченность использованием односторонних мер, негативно влияющих на развивающийся мир, заявляется в декларации по итогам саммита БРИКС.
"Мы выражаем обеспокоенность по поводу применения односторонних принудительных мер, которые несовместимы с принципами Устава ООН и приводят к негативным последствиям, особенно в развивающихся странах. Мы подтверждаем нашу приверженность укреплению и улучшению глобального управления путем содействия более гибкой, эффективной, действенной... демократической и подотчетной международной и многосторонней системе", - говорится в документе.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
БРИКС призвало привлекать развивающиеся страны в мировые организации
11:51
 
В миреРоссияЙоханнесбургКитайВладимир ПутинСергей ЛавровБРИКСООН
 
 
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