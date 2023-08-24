https://ria.ru/20230824/briks-1891937191.html

В БРИКС выступили за использование нацвалют

В БРИКС выступили за использование нацвалют - РИА Новости, 24.08.2023

В БРИКС выступили за использование нацвалют

БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:56

2023-08-24T11:56

2023-08-24T11:56

экономика

бразилия

брикс

россия

индия

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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы - ред.)", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20230824/valyuty-1891919144.html

бразилия

россия

индия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, бразилия, брикс, россия, индия