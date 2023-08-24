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В БРИКС выступили за использование нацвалют - РИА Новости, 24.08.2023
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11:56 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891937191.html
В БРИКС выступили за использование нацвалют
В БРИКС выступили за использование нацвалют - РИА Новости, 24.08.2023
В БРИКС выступили за использование нацвалют
БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:56
2023-08-24T11:56
экономика
бразилия
брикс
россия
индия
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы - ред.)", - говорится в заявлении.
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экономика, бразилия, брикс, россия, индия
Экономика, Бразилия, БРИКС, Россия, Индия
В БРИКС выступили за использование нацвалют

БРИКС выступило за использование нацвалют в международной торговле

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкИтоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Итоговая пресс-конференция после совместного заседания лидеров БРИКС с главами государств и правительств приглашенных стран и многосторонних организаций
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг - РИА Новости. БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, КНР, ЮАР) выступает за использование национальных валют в международной торговле, а также между странами группы, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы подчеркиваем важность стимулирования использования национальных валют в международной торговле и финансовых транзакциях как в БРИКС, так и с торговыми партнерами (группы - ред.)", - говорится в заявлении.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Лидеры БРИКС считают, что настал момент для использования местных валют
10:55
 
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