https://ria.ru/20230824/briks-1891934324.html

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2023

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине

Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T11:48

2023-08-24T11:48

2023-08-24T11:48

в мире

украина

африка

йоханнесбург

брикс

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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру", - говорится в декларации.

https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html

украина

африка

йоханнесбург

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Дарья Буймова

в мире, украина, африка, йоханнесбург, брикс, оон