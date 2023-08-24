https://ria.ru/20230824/briks-1891934324.html
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине
Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:48
2023-08-24T11:48
2023-08-24T11:48
в мире
украина
африка
йоханнесбург
брикс
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_0:172:3030:1876_1920x0_80_0_0_2ef9df4895d3eac2c6b41ed2e380f6c7.jpg
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html
украина
африка
йоханнесбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/18/1891920262_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_95bfad54b916e8d8138c2f084933d446.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, африка, йоханнесбург, брикс, оон
В мире, Украина, Африка, Йоханнесбург, БРИКС, ООН
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог