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Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
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11:48 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/briks-1891934324.html
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 24.08.2023
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине
Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T11:48
2023-08-24T11:48
в мире
украина
африка
йоханнесбург
брикс
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ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. "Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру", - говорится в декларации.
https://ria.ru/20230824/briks-1891916601.html
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в мире, украина, африка, йоханнесбург, брикс, оон
В мире, Украина, Африка, Йоханнесбург, БРИКС, ООН
Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Флаги стран-участниц БРИКС в Йоханнесбурге
Читать ria.ru в
ЙОХАННЕСБУРГ (ЮАР), 24 авг – РИА Новости. Страны БРИКС выступают за мирное разрешение конфликта на Украине через диалог и дипломатию, включая инициативу стран Африки, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Мы напоминаем о наших национальных позициях в отношении конфликта в Украине и вокруг нее, выраженных на соответствующих форумах, включая СБ ООН и ГА ООН. Мы с признательностью отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, направленные на мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, включая мирную миссию африканских лидеров и предлагаемый путь к миру", - говорится в декларации.
Пресс-центр саммита БРИКС в Йоханнесбурге - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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10:49
 
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