https://ria.ru/20230824/borrel-1892024874.html
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:02
2023-08-24T16:02
2023-08-24T16:02
в мире
жозеп боррель
евросоюз
politico
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. "Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС", - пишет издание. Боррель занимает пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. Срок нахождения на этой должности составляет пять лет.
https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, жозеп боррель, евросоюз, politico
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Politico
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ
Politico: глава дипломатии ЕС Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году