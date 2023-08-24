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Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
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16:02 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/borrel-1892024874.html
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T16:02
2023-08-24T16:02
в мире
жозеп боррель
евросоюз
politico
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. "Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС", - пишет издание. Боррель занимает пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. Срок нахождения на этой должности составляет пять лет.
https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html
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в мире, жозеп боррель, евросоюз, politico
В мире, Жозеп Боррель, Евросоюз, Politico
Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ

Politico: глава дипломатии ЕС Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico.
"Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС", - пишет издание.
Боррель занимает пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. Срок нахождения на этой должности составляет пять лет.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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15:56
 
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