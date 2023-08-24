https://ria.ru/20230824/borrel-1892024874.html

Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ

Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ - РИА Новости, 24.08.2023

Боррель, скорее всего, покинет пост в 2024 году, пишут СМИ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:02

2023-08-24T16:02

2023-08-24T16:02

в мире

жозеп боррель

евросоюз

politico

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, скорее всего, покинет свой пост после выборов в следующем году, пишет издание Politico. "Поскольку Боррель, скорее всего, покинет сцену после европейских выборов в следующем году, мы составили удобное руководство для тех, кто станет его преемником на посту главы дипломатии ЕС", - пишет издание. Боррель занимает пост главы дипломатии ЕС с 1 декабря 2019 года. Срок нахождения на этой должности составляет пять лет.

https://ria.ru/20230824/borrel-1892023362.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, жозеп боррель, евросоюз, politico