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Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1"
Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 24.08.2023
Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1"
Принимая решение о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, Япония должна помнить о болезни Минамата, которую впервые обнаружили в 1956 году после... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T03:41
2023-08-24T03:41
2023-08-24T03:41
япония
фукусима-1
мгу имени м. в. ломоносова
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Принимая решение о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, Япония должна помнить о болезни Минамата, которую впервые обнаружили в 1956 году после ртутной катастрофы в японском заливе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий. "Болезнь Минамата – очень известная история, и Япония, которая прошла через это, должна очень аккуратно к этому относиться. Понятно, что они будут мониторить эту ситуацию, и тем не менее, тритий радиоактивен. Внешне он безопасен, но, если он попадает в большом количестве в организм, может вызвать нарушения", - сказал Мухаметов. В 1956 году из-за продолжительных выбросов завода ртути в залив японского города Минамата от отравления метилртутью, содержащейся в мясе моллюсков и морепродуктах, у многих жителей города были обнаружены признаки отравления ртутью: нарушение моторики, ослабление слуха и зрения, поражения речевого аппарата, в тяжелых случаях - паралича и нарушения сознания. Эти симптомы впоследствии получили название болезни Минамата. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
https://ria.ru/20230823/moreprodukty-1891648839.html
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япония, фукусима-1, мгу имени м. в. ломоносова
Япония, Фукусима-1, МГУ имени М. В. Ломоносова
Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1"
Эксперт Мухаметов: Японии нужно помнить о болезни Минамата при сбросе воды с АЭС
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Принимая решение о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, Япония должна помнить о болезни Минамата, которую впервые обнаружили в 1956 году после ртутной катастрофы в японском заливе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.
Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий.
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"Болезнь Минамата – очень известная история, и Япония, которая прошла через это, должна очень аккуратно к этому относиться. Понятно, что они будут мониторить эту ситуацию, и тем не менее, тритий радиоактивен. Внешне он безопасен, но, если он попадает в большом количестве в организм, может вызвать нарушения", - сказал Мухаметов.
В 1956 году из-за продолжительных выбросов завода ртути в залив японского города Минамата от отравления метилртутью, содержащейся в мясе моллюсков и морепродуктах, у многих жителей города были обнаружены признаки отравления ртутью: нарушение моторики, ослабление слуха и зрения, поражения речевого аппарата, в тяжелых случаях - паралича и нарушения сознания. Эти симптомы впоследствии получили название болезни Минамата.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.
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