https://ria.ru/20230824/bolezn-1891875651.html

Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1"

Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1" - РИА Новости, 24.08.2023

Океанолог призвал помнить о болезни Минамата при сбросе воды с "Фукусимы-1"

Принимая решение о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, Япония должна помнить о болезни Минамата, которую впервые обнаружили в 1956 году после... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T03:41

2023-08-24T03:41

2023-08-24T03:41

япония

фукусима-1

мгу имени м. в. ломоносова

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Принимая решение о сбросе воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан, Япония должна помнить о болезни Минамата, которую впервые обнаружили в 1956 году после ртутной катастрофы в японском заливе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Накануне правительство Японии объявило о намерении начать сброс воды в океан с аварийной АЭС "Фукусима-1" с 24 августа, если не будет препятствий со стороны погодных условий. "Болезнь Минамата – очень известная история, и Япония, которая прошла через это, должна очень аккуратно к этому относиться. Понятно, что они будут мониторить эту ситуацию, и тем не менее, тритий радиоактивен. Внешне он безопасен, но, если он попадает в большом количестве в организм, может вызвать нарушения", - сказал Мухаметов. В 1956 году из-за продолжительных выбросов завода ртути в залив японского города Минамата от отравления метилртутью, содержащейся в мясе моллюсков и морепродуктах, у многих жителей города были обнаружены признаки отравления ртутью: нарушение моторики, ослабление слуха и зрения, поражения речевого аппарата, в тяжелых случаях - паралича и нарушения сознания. Эти симптомы впоследствии получили название болезни Минамата. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма.

https://ria.ru/20230823/moreprodukty-1891648839.html

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япония, фукусима-1, мгу имени м. в. ломоносова