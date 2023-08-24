https://ria.ru/20230824/bolduin-1891872127.html

СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках

СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках

Актер и продюсер Алек Болдуин не добился отказа в рассмотрении иска членов съемочной группы фильма "Раст", в процессе работы над которым была застрелена... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T01:54

2023-08-24T01:54

2023-08-24T10:58

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)

культура

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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Актер и продюсер Алек Болдуин не добился отказа в рассмотрении иска членов съемочной группы фильма "Раст", в процессе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает ABC News. "Судья в штате Нью-Мехико отклонил ходатайство Болдуина об отказе в гражданском иске членов съемочной группы фильма "Раст", настаивающих, что актер и продюсер срезал углы по вопросам безопасности и подготовки", - сообщает телеканал. Иск подали три члена съемочной группы, говорится в сообщении. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Это заявление оспорила судебная экспертиза. Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве Хатчинс, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления.

https://ria.ru/20230421/znamenitosti-1866820470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

алек болдуин (александр рэй болдуин iii)