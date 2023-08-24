https://ria.ru/20230824/bolduin-1891872127.html
СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках
СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках
Актер и продюсер Алек Болдуин не добился отказа в рассмотрении иска членов съемочной группы фильма "Раст", в процессе работы над которым была застрелена... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T01:54
2023-08-24T01:54
2023-08-24T10:58
алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
культура
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ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости. Актер и продюсер Алек Болдуин не добился отказа в рассмотрении иска членов съемочной группы фильма "Раст", в процессе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает ABC News. "Судья в штате Нью-Мехико отклонил ходатайство Болдуина об отказе в гражданском иске членов съемочной группы фильма "Раст", настаивающих, что актер и продюсер срезал углы по вопросам безопасности и подготовки", - сообщает телеканал. Иск подали три члена съемочной группы, говорится в сообщении. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Это заявление оспорила судебная экспертиза. Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве Хатчинс, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления.
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алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III), Культура
СМИ: Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках
ABC: актер Болдуин не добился отказа рассматривать иск о безопасности на съемках
ВАШИНГТОН, 24 авг - РИА Новости.
Актер и продюсер Алек Болдуин не добился отказа в рассмотрении иска членов съемочной группы фильма "Раст", в процессе работы над которым была застрелена оператор Галина Хатчинс, сообщает ABC News
.
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"Судья в штате Нью-Мехико отклонил ходатайство Болдуина об отказе в гражданском иске членов съемочной группы фильма "Раст", настаивающих, что актер и продюсер срезал углы по вопросам безопасности и подготовки", - сообщает телеканал.
Иск подали три члена съемочной группы, говорится в сообщении.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор. Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно. Это заявление оспорила судебная экспертиза.
Болдуин сначала был обвинен в непредумышленном убийстве Хатчинс, однако потом прокуратура отозвала обвинения, не исключив, однако, их повторного предъявления.
С Алека Болдуина сняли обвинения в непредумышленном убийстве