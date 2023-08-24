Рейтинг@Mail.ru
СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/blm-1891878653.html
СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда
СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда - РИА Новости, 24.08.2023
СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда
Сторонники движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T04:53
2023-08-24T04:53
мэриленд
сша
джордж флойд
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588256285_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_22efc4ac3c4591082b6a9c54f4c0e79a.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сторонники движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура из-за бездействия властей в отношении бывшего полицейского, который распространял расистский контент с погибшим от рук полиции афроамериканцем Джорджем Флойдом, сообщает газета Washington Post. "Активисты движения за гражданские права чернокожих собрались в среду утром у дома губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, чтобы выразить протест и привлечь внимание к делу высокопоставленного сотрудника полиции штата Мэриленд, который отправил коллегам вульгарный расистский мем с изображением Джорджа Флойда через несколько дней после его убийства и недавно ушел на пенсию с сохранением льгот", - пишет издание. Как отмечает газета, перед особняком губернатора собралось около 20 человек, которые держали в руках плакаты с надписями "Black Lives Matter" и два отцензурированных постера с изображением Флойда и убившего его полицейского Дерека Шовина, которое бывший полицейский Джейсон Орес рассылал своим коллегам. Издание отмечает, что представитель Уэса Мура, первый чернокожий на посту губернатора Мэриленда, не сразу ответил на просьбу о комментарии. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
https://ria.ru/20230705/bayden-1882334808.html
мэриленд
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588256285_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dc83b98e6a0a7b64ef3b4721270aecdb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мэриленд, сша, джордж флойд, в мире
Мэриленд, США, Джордж Флойд, В мире
СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда

WP: сторонники BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда Мура

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПротестующий сторонник BLM
Протестующий сторонник BLM - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Перейти в медиабанк
Протестующий сторонник BLM. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сторонники движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура из-за бездействия властей в отношении бывшего полицейского, который распространял расистский контент с погибшим от рук полиции афроамериканцем Джорджем Флойдом, сообщает газета Washington Post.
«
"Активисты движения за гражданские права чернокожих собрались в среду утром у дома губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, чтобы выразить протест и привлечь внимание к делу высокопоставленного сотрудника полиции штата Мэриленд, который отправил коллегам вульгарный расистский мем с изображением Джорджа Флойда через несколько дней после его убийства и недавно ушел на пенсию с сохранением льгот", - пишет издание.
Как отмечает газета, перед особняком губернатора собралось около 20 человек, которые держали в руках плакаты с надписями "Black Lives Matter" и два отцензурированных постера с изображением Флойда и убившего его полицейского Дерека Шовина, которое бывший полицейский Джейсон Орес рассылал своим коллегам.
Издание отмечает, что представитель Уэса Мура, первый чернокожий на посту губернатора Мэриленда, не сразу ответил на просьбу о комментарии.
Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
Байден предал BLM, заявил активист
5 июля, 12:36
 
МэрилендСШАДжордж ФлойдВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала