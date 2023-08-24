https://ria.ru/20230824/blm-1891878653.html

СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда

СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда - РИА Новости, 24.08.2023

СМИ: активисты BLM устроили пикет перед домом губернатора Мэриленда

Сторонники движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T04:53

2023-08-24T04:53

2023-08-24T04:53

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Сторонники движения Black Lives Matter (BLM - жизни чернокожих имеют значение) устроили пикет перед домом губернатора американского штата Мэриленд Уэса Мура из-за бездействия властей в отношении бывшего полицейского, который распространял расистский контент с погибшим от рук полиции афроамериканцем Джорджем Флойдом, сообщает газета Washington Post. "Активисты движения за гражданские права чернокожих собрались в среду утром у дома губернатора штата Мэриленд Уэса Мура, чтобы выразить протест и привлечь внимание к делу высокопоставленного сотрудника полиции штата Мэриленд, который отправил коллегам вульгарный расистский мем с изображением Джорджа Флойда через несколько дней после его убийства и недавно ушел на пенсию с сохранением льгот", - пишет издание. Как отмечает газета, перед особняком губернатора собралось около 20 человек, которые держали в руках плакаты с надписями "Black Lives Matter" и два отцензурированных постера с изображением Флойда и убившего его полицейского Дерека Шовина, которое бывший полицейский Джейсон Орес рассылал своим коллегам. Издание отмечает, что представитель Уэса Мура, первый чернокожий на посту губернатора Мэриленда, не сразу ответил на просьбу о комментарии. Убийство афроамериканца Флойда белым полицейским Дереком Шовином 25 мая 2020 года спровоцировало массовые протесты и беспорядки по всей территории США. В интернете появились видео, на которых видно, что полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, а одного из них - Шовина - обвинили в убийстве по неосторожности. По этой статье Шовин приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

https://ria.ru/20230705/bayden-1882334808.html

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мэриленд, сша, джордж флойд, в мире