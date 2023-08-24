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Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве - РИА Новости, 24.08.2023
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17:33 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/blagoustroystvo-1892046349.html
Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве
Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве - РИА Новости, 24.08.2023
Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве
Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:33
2023-08-24T17:33
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москва
городское хозяйство москвы
благоустройство
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по комплексному благоустройству площади Борьбы. Она находится в Северо-Восточном административном округе столицы на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом есть станция метро "Достоевская", - говорится в сообщении. Уточняется, что здесь установлены скульптуры Венички и девушки Венички - героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Специалисты привели территорию в порядок, при этом сохранив исторический облик и планировку площади, на площади оборудовали удобные места со скамейками. Также была сделана небольшая площадка для воркаута и установлен стол для игры в шахматы. Кроме того, в ходе работ изменено положение скульптур: их развернули друг к другу. Между фигурами литературных героев протянута имитация железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой - как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом расположен стенд со справочной информацией о героях поэмы.
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москва, городское хозяйство москвы, благоустройство
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, Благоустройство

Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image / Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы
Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image /
Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по комплексному благоустройству площади Борьбы. Она находится в Северо-Восточном административном округе столицы на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом есть станция метро "Достоевская", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что здесь установлены скульптуры Венички и девушки Венички - героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Специалисты привели территорию в порядок, при этом сохранив исторический облик и планировку площади, на площади оборудовали удобные места со скамейками. Также была сделана небольшая площадка для воркаута и установлен стол для игры в шахматы.
Кроме того, в ходе работ изменено положение скульптур: их развернули друг к другу. Между фигурами литературных героев протянута имитация железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой - как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом расположен стенд со справочной информацией о героях поэмы.
 
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