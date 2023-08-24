https://ria.ru/20230824/blagoustroystvo-1892046349.html

Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве

Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве - РИА Новости, 24.08.2023

Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве

Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:33

2023-08-24T17:33

2023-08-24T17:33

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москва

городское хозяйство москвы

благоустройство

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по комплексному благоустройству площади Борьбы. Она находится в Северо-Восточном административном округе столицы на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом есть станция метро "Достоевская", - говорится в сообщении. Уточняется, что здесь установлены скульптуры Венички и девушки Венички - героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Специалисты привели территорию в порядок, при этом сохранив исторический облик и планировку площади, на площади оборудовали удобные места со скамейками. Также была сделана небольшая площадка для воркаута и установлен стол для игры в шахматы. Кроме того, в ходе работ изменено положение скульптур: их развернули друг к другу. Между фигурами литературных героев протянута имитация железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой - как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом расположен стенд со справочной информацией о героях поэмы.

https://realty.ria.ru/20230824/oek-1891926860.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, благоустройство