Завершено комплексное благоустройство площади Борьбы в Москве
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Cropped image / Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы
Благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Специалисты завершили комплексное благоустройство площади Борьбы на северо-востоке Москвы, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по комплексному благоустройству площади Борьбы. Она находится в Северо-Восточном административном округе столицы на границе районов Тверской и Марьина Роща (между улицами Достоевского, Образцова и Перуновским переулком). Рядом есть станция метро "Достоевская", - говорится в сообщении.
Уточняется, что здесь установлены скульптуры Венички и девушки Венички - героев литературного произведения Венедикта Ерофеева "Москва - Петушки". Специалисты привели территорию в порядок, при этом сохранив исторический облик и планировку площади, на площади оборудовали удобные места со скамейками. Также была сделана небольшая площадка для воркаута и установлен стол для игры в шахматы.
Кроме того, в ходе работ изменено положение скульптур: их развернули друг к другу. Между фигурами литературных героев протянута имитация железной дороги с архитектурно-художественной подсветкой - как символ пути из Москвы в Петушки. Рядом расположен стенд со справочной информацией о героях поэмы.