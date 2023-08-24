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В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:46 24.08.2023 (обновлено: 10:44 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/bespilotniki-1891880603.html
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.08.2023
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:46
2023-08-24T10:44
специальная военная операция на украине
киев
брянская область
россия
безопасность
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны.&quot;Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.Как уточнил в своем Telegram-канале калужский губернатор Владислав Шапша, один из беспилотников был уничтожен на территории Козельского района. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Так, накануне Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html
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киев, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Брянская область, Россия, Безопасность
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники

Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях

© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ | Перейти в медиабанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1"
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Западного военного округа Минобороны РФ
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования "Панцирь-С1". Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны.
«

"Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.
Как уточнил в своем Telegram-канале калужский губернатор Владислав Шапша, один из беспилотников был уничтожен на территории Козельского района. Пострадавших и разрушений нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Так, накануне Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
Повреждения и разбитые стекла в строящейся башне делового центра Москва-сити в результате атаки украинских беспилотников - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКиевБрянская областьРоссияБезопасность
 
 
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