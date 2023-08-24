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В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.08.2023
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T05:46
2023-08-24T05:46
2023-08-24T10:44
специальная военная операция на украине
киев
брянская область
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безопасность
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны."Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.Как уточнил в своем Telegram-канале калужский губернатор Владислав Шапша, один из беспилотников был уничтожен на территории Козельского района. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Так, накануне Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.
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киев, брянская область, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Киев, Брянская область, Россия, Безопасность
В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники
Минобороны: ПВО уничтожила три украинских БПЛА в Брянской и Калужской областях