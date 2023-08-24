https://ria.ru/20230824/bespilotniki-1891880603.html

В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники

В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники - РИА Новости, 24.08.2023

В Калужской и Брянской областях сбили украинские беспилотники

Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T05:46

2023-08-24T05:46

2023-08-24T10:44

специальная военная операция на украине

киев

брянская область

россия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019047_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6474f19db29c5643704741008f7448b8.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Российские военные минувшей ночью пресекли попытку Киева провести террористическую атаку с использованием дронов, сообщило Минобороны."Два БПЛА уничтожены средствами ПВО над территорией Брянской области. Еще один украинский БПЛА обнаружен и уничтожен средствами ПВО над территорией Калужской области", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что это были беспилотники самолетного типа.Как уточнил в своем Telegram-канале калужский губернатор Владислав Шапша, один из беспилотников был уничтожен на территории Козельского района. Пострадавших и разрушений нет.ВСУ в последнее время регулярно пытаются устроить теракты в центральной части России и в Москве с помощью беспилотников. Так, накануне Украина атаковала объекты в столице тремя дронами: два из них сбили силы ПВО в Можайском и Химкинском районах Подмосковья, один удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал в районе "Москвы-Сити", повредив одну из строящихся башен комплекса. В результате атаки никто не пострадал.

https://ria.ru/20230823/bespilotnik-1891638601.html

киев

брянская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, брянская область, россия, безопасность