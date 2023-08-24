https://ria.ru/20230824/bespilotnik-1891883082.html

При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал

При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 24.08.2023

При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал

При уничтожении беспилотника в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:00

2023-08-24T07:02

специальная военная операция на украине

калужская область

владислав шапша

россия

киев

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. При уничтожении беспилотника в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской. Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА был уничтожен на территории Козельского района. "Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891754944.html

калужская область

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калужская область, владислав шапша, россия, киев, происшествия