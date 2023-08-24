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При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:00 24.08.2023 (обновлено: 07:02 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/bespilotnik-1891883082.html
При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал
При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал - РИА Новости, 24.08.2023
При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал
При уничтожении беспилотника в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T07:00
2023-08-24T07:02
специальная военная операция на украине
калужская область
владислав шапша
россия
киев
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. При уничтожении беспилотника в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша. По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской. Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА был уничтожен на территории Козельского района. "Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20230823/bespilotniki-1891754944.html
калужская область
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калужская область, владислав шапша, россия, киев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Калужская область, Владислав Шапша, Россия, Киев, Происшествия
При атаке украинского БПЛА в Калужской области никто не пострадал

Губернатор Шапша: при атаке украинского БПЛА под Калугой пострадавших нет

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки украинского беспилотника
Обломки украинского беспилотника - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки украинского беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. При уничтожении беспилотника в Калужской области никто не пострадал, разрушений нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.
По данным Минобороны РФ, в ночь на четверг пресечена попытка Киева осуществить террористические атаки беспилотниками самолетного типа, два БПЛА уничтожены средствами ПВО в Брянской области, один - в Калужской.
Шапша в своем телеграм-канале уточнил, что БПЛА был уничтожен на территории Козельского района.
"Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеКалужская областьВладислав ШапшаРоссияКиевПроисшествия
 
 
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