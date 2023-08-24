https://ria.ru/20230824/bayden-1891976817.html

Байден объявил о новых санкциях против России

Байден объявил о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.08.2023

Байден объявил о новых санкциях против России

Президент США Джо Байден заявил, что в четверг США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T14:01

2023-08-24T14:01

2023-08-24T15:20

в мире

россия

украина

сша

татьяна москалькова

джо байден

мария львова-белова

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома."Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - говорится в заявлении. Подробности о санкциях не приводятся. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Львова-Белова сообщила также, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран, а сообщения западных СМИ о так называемой "депортации" являются не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации РФ в глазах мировой общественности. Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению. Президент РФ ранее заявил, что история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута, на самом деле была предпринята попытка спасения из детских домов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html

https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, сша, татьяна москалькова, джо байден, мария львова-белова, санкции в отношении россии