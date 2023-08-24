Рейтинг@Mail.ru
Байден объявил о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 24.08.2023 (обновлено: 15:20 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/bayden-1891976817.html
Байден объявил о новых санкциях против России
Байден объявил о новых санкциях против России - РИА Новости, 24.08.2023
Байден объявил о новых санкциях против России
Президент США Джо Байден заявил, что в четверг США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T14:01
2023-08-24T15:20
в мире
россия
украина
сша
татьяна москалькова
джо байден
мария львова-белова
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7db5f4088413b5334160f0e2720df3c.jpg
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома."Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - говорится в заявлении. Подробности о санкциях не приводятся. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Львова-Белова сообщила также, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран, а сообщения западных СМИ о так называемой "депортации" являются не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации РФ в глазах мировой общественности. Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению. Президент РФ ранее заявил, что история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута, на самом деле была предпринята попытка спасения из детских домов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html
https://ria.ru/20230815/bayden-1890055688.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1c/1881000936_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b605a515001e60cf3cbfc118bad529ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, татьяна москалькова, джо байден, мария львова-белова, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, США, Татьяна Москалькова, Джо Байден, Мария Львова-Белова, Санкции в отношении России
Байден объявил о новых санкциях против России

Байден объявил о введении новых санкций против России

© AP Photo / Charles Rex ArbogastПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© AP Photo / Charles Rex Arbogast
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что в четверг США объявили о новых санкциях против России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Белого дома.
"Сегодня мы объявляем о новых санкциях, чтобы привлечь к ответственности виновных в принудительных перемещениях и депортациях и потребовать возвращения украинских детей в их семьи", - говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Глава МИД Германии разочарована эффектом санкций
10:53
Подробности о санкциях не приводятся. Кроме того, Байден поздравил Украину с днем независимости и заявил, что США и дальше продолжат оказывать Киеву необходимую помощь.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова еще в ноябре 2022 года сообщила, что российская сторона готова передать детей, эвакуированных из зоны боевых действий, их законным опекунам, десятки уже возвращены. Она подчеркивала, что каждый ребенок, у которого есть законные представители, опекуны, родители, будет возвращен. В марте Москалькова сообщила, что нет ни одного случая, когда украинских детей отказались бы передать их родным. Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что с февраля 2022 года в Россию из Донбасса и с Украины прибыли более 730 тысяч детей, из них 2 тысячи - сироты. Она отметила, что Россия готова отработать каждый случай разлучения детей с Украины с семьями, если будут выявлены такие ситуации. Львова-Белова сообщила также, что ее аппарат содействовал воссоединению 25 детей со своими родными, проживающими на территории Украины и других стран, а сообщения западных СМИ о так называемой "депортации" являются не чем иным как сфабрикованным мифом — для дискредитации РФ в глазах мировой общественности. Детский омбудсмен напомнила озвученную президентом РФ Владимиром Путиным позицию страны, что, если у ребенка есть родители, обладающие соответствующими правами, или родственники, то Россия содействует их воссоединению.
Президент РФ ранее заявил, что история с похищением детей из Украины якобы Россией раздута, на самом деле была предпринята попытка спасения из детских домов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Байдену предлагают перестать бояться Путина и атомную бомбу
15 августа, 08:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАТатьяна МоскальковаДжо БайденМария Львова-БеловаСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала