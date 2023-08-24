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Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет

Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет - РИА Новости, 24.08.2023

Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет

Автобус из Белоруссии с 25 пассажирами частично съехал в кювет в Калужской области, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T22:43

2023-08-24T22:43

2023-08-24T22:43

происшествия

белоруссия

новолипецкий металлургический комбинат

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Автобус из Белоруссии с 25 пассажирами частично съехал в кювет в Калужской области, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. "На трассе М3 в районе завода "НЛМК-Калуга" пассажирский автобус, следовавший из Беларуси с 25 пассажирами, неудачно припарковался на обочине и частично съехал в кювет. Один эвакуатор не смог вытащить массивный транспорт, сейчас ждут прибытия второго", - написал Калиничев в своем телеграм-канале. Он отметил, что пассажиры ждут продолжения поездки в кафе рядом. "На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Людям предложена вся необходимая помощь, но пока в ней потребности нет. …Затруднения движения на трассе незначительны", - указал Калиничев.

https://ria.ru/20230823/dtp-1891856693.html

белоруссия

калуга

калужская область

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происшествия, белоруссия, новолипецкий металлургический комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, авто, калужская область, гибдд мвд рф