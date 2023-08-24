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Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет
Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет - РИА Новости, 24.08.2023
Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет
Автобус из Белоруссии с 25 пассажирами частично съехал в кювет в Калужской области, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T22:43
2023-08-24T22:43
2023-08-24T22:43
происшествия
белоруссия
новолипецкий металлургический комбинат
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Автобус из Белоруссии с 25 пассажирами частично съехал в кювет в Калужской области, сообщил глава администрации Боровского района Николай Калиничев. "На трассе М3 в районе завода "НЛМК-Калуга" пассажирский автобус, следовавший из Беларуси с 25 пассажирами, неудачно припарковался на обочине и частично съехал в кювет. Один эвакуатор не смог вытащить массивный транспорт, сейчас ждут прибытия второго", - написал Калиничев в своем телеграм-канале. Он отметил, что пассажиры ждут продолжения поездки в кафе рядом. "На месте работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Людям предложена вся необходимая помощь, но пока в ней потребности нет. …Затруднения движения на трассе незначительны", - указал Калиничев.
https://ria.ru/20230823/dtp-1891856693.html
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происшествия, белоруссия, новолипецкий металлургический комбинат, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калуга, авто, калужская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Белоруссия, Новолипецкий металлургический комбинат, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калуга, Авто, Калужская область, ГИБДД МВД РФ
Под Калугой автобус из Белоруссии частично съехал в кювет
Под Калугой автобус из Белоруссии с 25 пассажирами частично съехал в кювет