https://ria.ru/20230824/avtobus-1891882351.html
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек
По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:37
2023-08-24T06:37
2023-08-24T06:37
китай
шаньси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции Шаньси, передает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что ДТП произошло в среду в 17.30 по местному времени (12.30 мск), пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения. На место ДТП направили спасательные службы, причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230806/navodnenie-1888493021.html
китай
шаньси
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_66a2b58222e6c28f78f837a42b38e720.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, шаньси, в мире
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек
CCT: в КНР при столкновении автобуса со стеной тоннеля погибли пять человек