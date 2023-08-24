Рейтинг@Mail.ru
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/avtobus-1891882351.html
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек
По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T06:37
2023-08-24T06:37
китай
шаньси
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_3867da95f97473fc48fabfcda0b442a2.jpg
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции Шаньси, передает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что ДТП произошло в среду в 17.30 по местному времени (12.30 мск), пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения. На место ДТП направили спасательные службы, причины происшествия выясняются.
https://ria.ru/20230806/navodnenie-1888493021.html
китай
шаньси
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/02/1770685847_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_66a2b58222e6c28f78f837a42b38e720.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, шаньси, в мире
Китай, Шаньси, В мире
В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек

CCT: в КНР при столкновении автобуса со стеной тоннеля погибли пять человек

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Пекине
Автомобиль скорой помощи в Пекине - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции Шаньси, передает Центральное телевидение Китая.
Сообщается, что ДТП произошло в среду в 17.30 по местному времени (12.30 мск), пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси.
Последствия прохождения тайфуна Докусри в Китае - РИА Новости, 1920, 06.08.2023
В Китае три чиновника погибли при ликвидации последствий наводнений
6 августа, 17:54
В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения. На место ДТП направили спасательные службы, причины происшествия выясняются.
 
КитайШаньсиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала