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В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек

В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек - РИА Новости, 24.08.2023

В Китае при столкновении автобуса со стеной погибли пять человек

По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T06:37

2023-08-24T06:37

2023-08-24T06:37

китай

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ПЕКИН, 24 авг - РИА Новости. По крайней мере пять человек погибли, после того как пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в китайской северной провинции Шаньси, передает Центральное телевидение Китая. Сообщается, что ДТП произошло в среду в 17.30 по местному времени (12.30 мск), пассажирский автобус врезался в стену тоннеля скоростной автомагистрали в районе уезда Утай городского округа Синьчжоу в провинции Шаньси. В результате происшествия погибли пять человек, еще несколько получили ранения. На место ДТП направили спасательные службы, причины происшествия выясняются.

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китай, шаньси, в мире