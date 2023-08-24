https://ria.ru/20230824/aviabomba-1892041337.html

Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон

Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон - РИА Новости, 24.08.2023

Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон

Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную строителями в центре Балтийска Калининградской области, вывезли на полигон, эвакуированные... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T17:07

2023-08-24T17:07

2023-08-24T17:07

балтийск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

калининградская область

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную строителями в центре Балтийска Калининградской области, вывезли на полигон, эвакуированные жители вернулись в свои дома, сообщает пресс-служба властей города. "Бомбу, обнаруженную в центре Балтийска, вывезли из города… Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали опасную находку и вывезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота", - говорится в сообщении. В четверг администрация города информировала, что строители во дворе многоквартирного дома нашли снаряд ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Место обнаружения находки оцепили полицейские и военные. Пока проводились работы по разминированию, жителей ближайших домов эвакуировали, остановили работу школы №4. Сейчас оцепление снято, люди возвращаются в дома. Школа приступила к работе.

https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html

https://ria.ru/20230731/snaryady-1887479830.html

балтийск

калининградская область

россия

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балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, россия