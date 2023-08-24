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Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон - РИА Новости, 24.08.2023
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17:07 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/aviabomba-1892041337.html
Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон
Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон - РИА Новости, 24.08.2023
Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон
Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную строителями в центре Балтийска Калининградской области, вывезли на полигон, эвакуированные... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:07
2023-08-24T17:07
балтийск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
калининградская область
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную строителями в центре Балтийска Калининградской области, вывезли на полигон, эвакуированные жители вернулись в свои дома, сообщает пресс-служба властей города. "Бомбу, обнаруженную в центре Балтийска, вывезли из города… Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали опасную находку и вывезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота", - говорится в сообщении. В четверг администрация города информировала, что строители во дворе многоквартирного дома нашли снаряд ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Место обнаружения находки оцепили полицейские и военные. Пока проводились работы по разминированию, жителей ближайших домов эвакуировали, остановили работу школы №4. Сейчас оцепление снято, люди возвращаются в дома. Школа приступила к работе.
https://ria.ru/20230807/zakhoronenie-1888712796.html
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балтийск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), калининградская область, россия
Балтийск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Калининградская область, Россия
Авиабомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон

Авиационную бомбу времен ВОВ, найденную в центре Балтийска, вывезли на полигон

© Фото : Балтийский городской округ/TelegramСпецслужбы на месте обнаружения авиабомбы в центре Балтийска
Спецслужбы на месте обнаружения авиабомбы в центре Балтийска - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© Фото : Балтийский городской округ/Telegram
Спецслужбы на месте обнаружения авиабомбы в центре Балтийска
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 авг - РИА Новости. Авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны, обнаруженную строителями в центре Балтийска Калининградской области, вывезли на полигон, эвакуированные жители вернулись в свои дома, сообщает пресс-служба властей города.
«
"Бомбу, обнаруженную в центре Балтийска, вывезли из города… Специалисты Невского спасательного центра МЧС России достали опасную находку и вывезли для утилизации на один из полигонов Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Сотрудники Следственного комитета на месте раскопок
В Ленинградской области нашли массовое захоронение времен ВОВ
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В четверг администрация города информировала, что строители во дворе многоквартирного дома нашли снаряд ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Место обнаружения находки оцепили полицейские и военные.
Пока проводились работы по разминированию, жителей ближайших домов эвакуировали, остановили работу школы №4. Сейчас оцепление снято, люди возвращаются в дома. Школа приступила к работе.
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БалтийскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Калининградская областьРоссия
 
 
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