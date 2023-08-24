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ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 24.08.2023 (обновлено: 13:08 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ataki-1891956554.html
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:04
2023-08-24T13:08
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", а также ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка и Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
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россия
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 "Гвоздика" ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", а также ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка и Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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