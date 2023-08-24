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ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T13:04
2023-08-24T13:04
2023-08-24T13:08
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", а также ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка и Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика
ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВС России отразили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении