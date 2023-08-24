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ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 24.08.2023

ВС России отбили три атаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T13:04

2023-08-24T13:04

2023-08-24T13:08

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие отразили за сутки три атаки противника на краснолиманском направлении, потери украинских военных составили до 80 солдат и три бронемашины, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Общие потери противника на краснолиманском направлении за сутки составили до 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на краснолиманском направлении профессиональными действиями подразделений группировки войск "Центр", а также ударами армейской авиации и огнем артиллерии за сутки были отражены три атаки противника в районах населенных пунктов Григоровка и Торское в ДНР и Червоная Диброва в ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика