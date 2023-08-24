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Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:34 24.08.2023 (обновлено: 11:47 24.08.2023)
https://ria.ru/20230824/ataki-1891912634.html
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.08.2023
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении
Бойцы российской армии отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили около 90 человек, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:34
2023-08-24T11:47
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы российской армии отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили около 90 человек, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин."На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника. Суммарные потери 14-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных бригад, 95-й десантно-штурмовой бригады и территориальной обороны противника составляют до 90 военнослужащих и шесть боевых машин пехоты", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометного подразделения. Кроме того, с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь" поражены три пункта временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Петропавловка и Синьковка.Экипажи штурмовой и армейской авиации также нанесли 15 ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й и 66-й отдельных механизированных бригад ВСУ.В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. Во вчерашней сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС России в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы российской армии отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили около 90 человек, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин.
"На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника. Суммарные потери 14-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных бригад, 95-й десантно-штурмовой бригады и территориальной обороны противника составляют до 90 военнослужащих и шесть боевых машин пехоты", — сказал он.
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22 июня 2022, 17:18
Как отметил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометного подразделения. Кроме того, с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь" поражены три пункта временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Петропавловка и Синьковка.
Экипажи штурмовой и армейской авиации также нанесли 15 ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й и 66-й отдельных механизированных бригад ВСУ.
В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. Во вчерашней сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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