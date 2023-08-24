https://ria.ru/20230824/ataki-1891912634.html

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 24.08.2023

Российские военные отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Бойцы российской армии отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили около 90 человек, сообщил РИА Новости офицер... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T10:34

2023-08-24T10:34

2023-08-24T11:47

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Бойцы российской армии отбили шесть контратак ВСУ на Купянском направлении, потери противника составили около 90 человек, сообщил РИА Новости офицер пресс-центра группировки "Запад" Ярослав Якимкин."На Купянском направлении передовые подразделения группировки войск "Запад" отразили шесть контратак противника. Суммарные потери 14-й, 66-й и 115-й отдельных механизированных бригад, 95-й десантно-штурмовой бригады и территориальной обороны противника составляют до 90 военнослужащих и шесть боевых машин пехоты", — сказал он.Как отметил собеседник агентства, в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены радиолокационная станция AN/TPQ-50 и пункт боепитания минометного подразделения. Кроме того, с применением корректируемых артиллерийских боеприпасов "Краснополь" поражены три пункта временной дислокации 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Петропавловка и Синьковка.Экипажи штурмовой и армейской авиации также нанесли 15 ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й и 66-й отдельных механизированных бригад ВСУ.В понедельник глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил РИА Новости, что активные боевые действия идут возле села Синьковка под Купянском. По его словам, украинские военные уже покинули поселок. Во вчерашней сводке Минобороны говорилось об "улучшении тактического положения на Купянском направлении".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230823/spetsoperatsiya-1891659645.html

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)