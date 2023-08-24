https://ria.ru/20230824/astrakhan-1891824676.html
МСП Банк поддержал создание детского культурного центра в Астрахани
МСП Банк поддержал создание детского культурного центра в Астрахани - РИА Новости, 24.08.2023
МСП Банк поддержал создание детского культурного центра в Астрахани
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку строительству в Астрахани культурно-эстетического центра для детей и молодежи, сообщает... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:00
2023-08-24T10:00
2023-08-24T10:00
астрахань
мсп банк
корпорация мсп
александр исаевич
андрей белоусов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку строительству в Астрахани культурно-эстетического центра для детей и молодежи, сообщает пресс-служба кредитной организации.Банк предоставил компании "Элтонстрой" гарантию на исполнение контракта в размере 29 миллионов рублей сроком на 1,5 года. Общая стоимость проекта оценивается в 196 миллионов рублей.Отмечается, что в новом современном комплексе дети и подростки от 4 до 18 лет смогут заниматься в театральном кружке, учиться играть на музыкальных инструментах, посещать кружки хореографии и вокала. В проекте культурного центра также предусмотрено строительство зрительного зала для представлений, библиотеки и выставочного пространства. Единовременно центр смогут посещать до 250 человек."Строительство культурного центра для детей и молодежи – социально значимый проект для региона. Наличие банковской гарантии позволяет привлекать к реализации таких проектов малый и средний бизнес, и что особенно важно, соблюдать заявленные сроки и качество. Это наглядный пример того, насколько эффективными могут быть механизмы государственной поддержки как для развития сектора МСП, так и для решения вопросов, связанных с дополнительным образованием для детей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20230814/perm-1890009071.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
астрахань, мсп банк, корпорация мсп, александр исаевич, андрей белоусов
Астрахань, МСП Банк, Корпорация МСП, Александр Исаевич, Андрей Белоусов
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку строительству в Астрахани культурно-эстетического центра для детей и молодежи, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Банк предоставил компании "Элтонстрой" гарантию на исполнение контракта в размере 29 миллионов рублей сроком на 1,5 года. Общая стоимость проекта оценивается в 196 миллионов рублей.
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Отмечается, что в новом современном комплексе дети и подростки от 4 до 18 лет смогут заниматься в театральном кружке, учиться играть на музыкальных инструментах, посещать кружки хореографии и вокала. В проекте культурного центра также предусмотрено строительство зрительного зала для представлений, библиотеки и выставочного пространства. Единовременно центр смогут посещать до 250 человек.
"Строительство культурного центра для детей и молодежи – социально значимый проект для региона. Наличие банковской гарантии позволяет привлекать к реализации таких проектов малый и средний бизнес, и что особенно важно, соблюдать заявленные сроки и качество. Это наглядный пример того, насколько эффективными могут быть механизмы государственной поддержки как для развития сектора МСП, так и для решения вопросов, связанных с дополнительным образованием для детей", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич
, слова которого приводятся в сообщении.
МСП Банк участвует в реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", выполнение которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов
.