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Захарова отреагировала на санкции США против "Артека" - РИА Новости, 24.08.2023
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18:50 24.08.2023
https://ria.ru/20230824/artek-1892072516.html
Захарова отреагировала на санкции США против "Артека"
Захарова отреагировала на санкции США против "Артека" - РИА Новости, 24.08.2023
Захарова отреагировала на санкции США против "Артека"
Минфин США ввел санкции в отношении международного детского центра "Артек", потому что там "сохраняется чистое представление о детстве и детях" в противовес... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T18:50
2023-08-24T18:50
сша
россия
мария захарова
артек
санкции
санкции в отношении россии
реакция на санкции
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении международного детского центра "Артек", потому что там "сохраняется чистое представление о детстве и детях" в противовес западной ЛГБТ-повестке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. США в четверг расширили санкционный список по России, введя ограничения в отношении 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в заявлении американского минфина. &quot;Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!&quot; - написала Захарова.
https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html
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сша, россия, мария захарова, артек, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
США, Россия, Мария Захарова, Артек, Санкции, Санкции в отношении России, Реакция на санкции, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
Захарова отреагировала на санкции США против "Артека"

Захарова назвала Минфин США "пропагандистом моральных уродств"

© www.artek.orgДетский лагерь Артек
Детский лагерь Артек
© www.artek.org
Детский лагерь Артек. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении международного детского центра "Артек", потому что там "сохраняется чистое представление о детстве и детях" в противовес западной ЛГБТ-повестке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале.
США в четверг расширили санкционный список по России, введя ограничения в отношении 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в заявлении американского минфина.
«

"Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!" - написала Захарова.

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