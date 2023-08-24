https://ria.ru/20230824/artek-1892072516.html

Захарова отреагировала на санкции США против "Артека"

Захарова отреагировала на санкции США против "Артека" - РИА Новости, 24.08.2023

Захарова отреагировала на санкции США против "Артека"

Минфин США ввел санкции в отношении международного детского центра "Артек", потому что там "сохраняется чистое представление о детстве и детях" в противовес... РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T18:50

2023-08-24T18:50

2023-08-24T18:50

сша

россия

мария захарова

артек

санкции

санкции в отношении россии

реакция на санкции

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15994/86/159948649_0:56:627:409_1920x0_80_0_0_f1a6b17c0ff9cbfff5d0ae92308da4d3.jpg

МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Минфин США ввел санкции в отношении международного детского центра "Артек", потому что там "сохраняется чистое представление о детстве и детях" в противовес западной ЛГБТ-повестке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале. США в четверг расширили санкционный список по России, введя ограничения в отношении 11 физических лиц и детского центра "Артек", говорится в заявлении американского минфина. "Вот если бы это был лагерь по смене пола несовершеннолетним или местечко для обмена опытом трансгендерных общин, то Вашингтон завалил бы его многомиллионными грантами, многолетними визами и всяческими премиями с номинациями. А это же образовательный комплекс, где сохраняется чистое представление о детстве и детях, где созданы условия для здорового отдыха и развития детей. Кому же из пропагандистов моральных уродств это может понравиться!" - написала Захарова.

https://ria.ru/20230824/sanktsii-1891918457.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, россия, мария захарова, артек, санкции, санкции в отношении россии, реакция на санкции, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)