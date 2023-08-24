https://ria.ru/20230824/armiya-1892054828.html
МО Белоруссии прокомментировало желание Польши увеличить численность армии
МО Белоруссии прокомментировало желание Польши увеличить численность армии - РИА Новости, 24.08.2023
МО Белоруссии прокомментировало желание Польши увеличить численность армии
Увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T17:51
2023-08-24T17:51
2023-08-24T17:59
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МИНСК, 24 авг – РИА Новости. Увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, написал начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте в соцсети Х (бывшей Twitter). "В условиях углубления кризиса системы контроля над вооружениями военно-политическое руководство Польши наращивает силы и средства на восточном направлении, создает новые формирования, увеличивает расходы на закупки наступательных систем. Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 000 человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ", - заявил Ревенко.Ревенко подчеркнул, что в соответствии с этим документом численность армии Польши не может превышать 234 тысячи человек. "При этом ОБСЕ, НАТО и ЕС, которые активно выступают за исполнение международных обязательств в рамках механизмов контроля над вооружениями, хранят молчание", - заметил он.Ревенко заявил, что "такие шаги и заявления, ровно как и бездейственность международных организаций, ведут только к одному – к окончательному разрушению существующей архитектуры международной безопасности"."В условиях утраты доверия между государствами именно сохранение эффективных механизмов контроля за вооружениями могло бы стать средством для снятия напряжения в регионе и привести к возобновлению диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркнул Ревенко.Минобороны Польши ранее заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.
https://ria.ru/20230823/polsha-1891654545.html
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в мире, польша, белоруссия, довсе, нато, обсе
В мире, Польша, Белоруссия, ДОВСЕ, НАТО, ОБСЕ
МО Белоруссии прокомментировало желание Польши увеличить численность армии
МО Белоруссии: Польша нарушит ДОВСЕ, увеличив армию до 300 тысяч человек
МИНСК, 24 авг – РИА Новости.
Увеличение численности армии Польши до 300 тысяч человек станет нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, написал начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии Валерий Ревенко в своем аккаунте
в соцсети Х (бывшей Twitter).
"В условиях углубления кризиса системы контроля над вооружениями военно-политическое руководство Польши наращивает силы и средства на восточном направлении, создает новые формирования, увеличивает расходы на закупки наступательных систем. Практическая реализация заявления об увеличении численности Войска Польского до 300 000 человек станет грубым нарушением итогового акта переговоров о численности личного состава обычных вооруженных сил в Европе, который подписала Польша как участница ДОВСЕ", - заявил Ревенко.
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Ревенко подчеркнул, что в соответствии с этим документом численность армии Польши не может превышать 234 тысячи человек. "При этом ОБСЕ
, НАТО
и ЕС
, которые активно выступают за исполнение международных обязательств в рамках механизмов контроля над вооружениями, хранят молчание", - заметил он.
Ревенко заявил, что "такие шаги и заявления, ровно как и бездейственность международных организаций, ведут только к одному – к окончательному разрушению существующей архитектуры международной безопасности".
"В условиях утраты доверия между государствами именно сохранение эффективных механизмов контроля за вооружениями могло бы стать средством для снятия напряжения в регионе и привести к возобновлению диалога между заинтересованными сторонами", - подчеркнул Ревенко.
Минобороны Польши ранее заявило, что планирует расширить численность армии до 300 тысяч человек и довести количество дивизий до шести. Укрепление восточного фланга называлось в качестве приоритета.
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