https://ria.ru/20230824/angliya-1891914580.html
В Британии расследуют громкое дело против экс-полицейского
В Британии расследуют громкое дело против экс-полицейского - РИА Новости, 24.08.2023
В Британии расследуют громкое дело против экс-полицейского
Полиция в Англии начала новое расследование по одному из самых громких дел Британии в отношении бывшего офицера лондонской полиции Дэвида Кэррика, совершившего... РИА Новости, 24.08.2023
2023-08-24T10:43
2023-08-24T10:43
2023-08-24T10:56
в мире
англия
лондон
хартфордшир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_0:248:3872:2426_1920x0_80_0_0_ec7edaacc2a652bc873131217a5b2b68.jpg
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Полиция в Англии начала новое расследование по одному из самых громких дел Британии в отношении бывшего офицера лондонской полиции Дэвида Кэррика, совершившего десятки сексуальных преступлений, несмотря на вынесение ему судом пожизненного приговора несколько месяцев назад, сообщила в четверг газета Guardian со ссылкой на полицию. В феврале Кэррик был приговорен к 36 пожизненным срокам с минимальным периодом отбывания наказания более чем в 30 лет. Мужчина признал вину по 49 пунктам обвинений, в том числе по 24 эпизодам изнасилования. В общей сложности речь идет о 85 случаях сексуальных преступлений, что делает его одним из самых опасных сексуальных маньяков Британии. Дело Кэррика вызвало широчайший общественных резонанс. "После вынесения приговора бывшему офицеру полиции Лондона Дэвиду Кэррику некоторое число людей связались с местной полицией или напрямую с следственной группой, чтобы либо сообщить о новых (обвинениях) в его адрес, либо передать информацию, которая, по их мнению, могла бы быть полезной", - приводит газета заявления полиции английского графства Хартфордшир. По данным Guardian, с правоохранителями связались более 10 человек, в настоящий момент полиция работает с Королевской уголовной прокуратурой для изучения новых жалоб. Расследование продвинулось уже достаточно для того, чтобы полиция смогла попросить пострадавших рассмотреть возможность выступить в суде и дать показания. По информации источников, правоохранители могут запросить у прокуратуры разрешение на выдвижение новых обвинений в адрес Кэррика, пишет издание. Дэвид Кэррик начал работать в лондонской полиции в 2001 году. С 2009 года он служил в подразделении по охране парламента и дипломатических представительств, в его обязанности входило поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. Кэррик был отстранен от службы в 2021 году, после того как в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании. До этого мужчина также несколько раз попадал под прицел из-за нескольких жалоб, однако он дважды проходил проверку и избегал выдвижения обвинений. Британское МВД в связи с делом Кэррика распорядилось провести проверку всех полицейских в стране по национальной базе данных для выявления непригодных сотрудников. Глава МВД Суэлла Браверман также распорядилась ужесточить стандарты проверки полицейских и начала изучение системы увольнения, чтобы упростить отставку офицеров, несоответствующих стандартам.
https://ria.ru/20230207/srok-1850353595.html
https://ria.ru/20230710/kriminal-1883230055.html
англия
лондон
хартфордшир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147618/06/1476180643_154:0:3719:2674_1920x0_80_0_0_79b93fb7fedacb1bf9e84c07a808a247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, англия, лондон, хартфордшир
В мире, Англия, Лондон, Хартфордшир
В Британии расследуют громкое дело против экс-полицейского
В Англии расследуют одно из самых громких дел против экс-полицейского Кэррика
МОСКВА, 24 авг – РИА Новости.
Полиция в Англии начала новое расследование по одному из самых громких дел Британии в отношении бывшего офицера лондонской полиции Дэвида Кэррика, совершившего десятки сексуальных преступлений, несмотря на вынесение ему судом пожизненного приговора несколько месяцев назад, сообщила в четверг газета Guardian
со ссылкой на полицию.
В феврале Кэррик был приговорен к 36 пожизненным срокам с минимальным периодом отбывания наказания более чем в 30 лет. Мужчина признал вину по 49 пунктам обвинений, в том числе по 24 эпизодам изнасилования. В общей сложности речь идет о 85 случаях сексуальных преступлений, что делает его одним из самых опасных сексуальных маньяков Британии. Дело Кэррика вызвало широчайший общественных резонанс.
В Лондоне экс-полицейский получил 36 пожизненных сроков за изнасилования
"После вынесения приговора бывшему офицеру полиции Лондона
Дэвиду Кэррику некоторое число людей связались с местной полицией или напрямую с следственной группой, чтобы либо сообщить о новых (обвинениях) в его адрес, либо передать информацию, которая, по их мнению, могла бы быть полезной", - приводит газета заявления полиции английского графства Хартфордшир
.
По данным Guardian, с правоохранителями связались более 10 человек, в настоящий момент полиция работает с Королевской уголовной прокуратурой для изучения новых жалоб.
Расследование продвинулось уже достаточно для того, чтобы полиция смогла попросить пострадавших рассмотреть возможность выступить в суде и дать показания. По информации источников, правоохранители могут запросить у прокуратуры разрешение на выдвижение новых обвинений в адрес Кэррика, пишет издание.
Дэвид Кэррик начал работать в лондонской полиции в 2001 году. С 2009 года он служил в подразделении по охране парламента и дипломатических представительств, в его обязанности входило поддержание правопорядка на территории парламентских, правительственных и дипломатических объектов. Кэррик был отстранен от службы в 2021 году, после того как в полицию поступила вторая жалоба об изнасиловании. До этого мужчина также несколько раз попадал под прицел из-за нескольких жалоб, однако он дважды проходил проверку и избегал выдвижения обвинений.
Британское МВД в связи с делом Кэррика распорядилось провести проверку всех полицейских в стране по национальной базе данных для выявления непригодных сотрудников. Глава МВД Суэлла Браверман также распорядилась ужесточить стандарты проверки полицейских и начала изучение системы увольнения, чтобы упростить отставку офицеров, несоответствующих стандартам.
Дело Веры Пехтелевой: почему полицейские избежали тюрьмы