https://ria.ru/20230824/alesha-1892039225.html

Путин поможет получившему ранение механику-водителю танка "Алеша"

Путин поможет получившему ранение механику-водителю танка "Алеша" - РИА Новости, 24.08.2023

Путин поможет получившему ранение механику-водителю танка "Алеша"

Президент России Владимир Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша", который получил ранение в зоне специальной военной операции. РИА Новости, 24.08.2023

2023-08-24T16:58

2023-08-24T16:58

2023-08-24T17:35

владимир путин

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша", который получил ранение в зоне специальной военной операции. Один из участников встречи рассказал президенту, что механик-водитель танка получил ранение в зоне спецоперации и теперь ему необходимо лечение из-за трещины в височной части головы, а также, что он не смог получить награду и до сих пор находится в зоне боевых действий. "Так и сделаем, обязательно, хорошо, что вы сказали... Александр Сергеевич, не переживайте, все сделаем в лучшем виде. Вы о нем не забывайте и никто не забудет, здесь нет никаких сомнений", - сказал Путин на встрече с военнослужащими 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии и экипажем танка "Алеша". Накануне глава государства вручил экипажу танка золотые звезды Героя России. Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника. Уничтожив последнюю боевую машину противника, экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки. Когда закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков решил отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.

https://ria.ru/20230824/alesha-1892044500.html

https://ria.ru/20230806/nagrady-1888475376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Не переживайте. Все сделаем" – Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша" Путин пообещал помочь механику-водителю танка "Алеша", получившему ранение 2023-08-24T16:58 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин