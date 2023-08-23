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В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников - РИА Новости, 23.08.2023
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15:36 23.08.2023 (обновлено: 16:44 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/zakon-1891769167.html
В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников
В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников - РИА Новости, 23.08.2023
В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников
В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T15:36
2023-08-23T16:44
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, следует из электронной базы ГД. Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта. В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.
https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html
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общество, москва, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Госдума РФ, Социальный навигатор, СН_Образование
В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

В Госдуму внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкШкольники во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе №7 в селе Прохладное Приморского края
Школьники во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе №7 в селе Прохладное Приморского края - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Школьники во время торжественной линейки, посвященной Дню знаний в школе №7 в селе Прохладное Приморского края. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, следует из электронной базы ГД.
Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев.
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"Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта.
В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.
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