https://ria.ru/20230823/zakon-1891769167.html

В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников - РИА Новости, 23.08.2023

В ГД внесли закон о введении выходного 1 сентября для родителей школьников

В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, следует из электронной базы ГД. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T15:36

2023-08-23T15:36

2023-08-23T16:44

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о введении выходного для работающих родителей школьников в День знаний, следует из электронной базы ГД. Автором инициативы выступил кандидат в мэры Москвы, первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" Дмитрий Гусев. "Дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации статьей 186.1 следующего содержания... Работники, воспитывающие детей школьного возраста, имеют право на освобождение от работы на один рабочий - День знаний - с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка", - следует из текста проекта. В пояснительной записке отмечается, что участие родителей в школьных линейках имеет большое значение для детей, особенно первоклассников.

https://ria.ru/20230821/klassy-1891250648.html

https://ria.ru/20230802/obrazovanie-1887824854.html

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общество, москва, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование