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Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 23.08.2023
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12:08 23.08.2023 (обновлено: 12:25 23.08.2023)
https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 23.08.2023
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах
На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:08
2023-08-23T12:25
политика
россия
луганская народная республика
херсонская область
элла памфилова
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кпрф
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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований, нет ни одного отказа в регистрации, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В целом же конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании. ...На выборы депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". В их составе 1 321 кандидат", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, утратили статус выдвинутых кандидатов только два человека, еще трое выбыли после регистрации. Глава ЦИК уточнила, что на выборах муниципальных образований также зарегистрированы 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, в их составе 751 кандидат. "Благодаря такой кропотливой, доброжелательной и слаженной совместной работе в новых регионах у нас нет ни одного в регистрации", - отметила она. Ранее Центризбирком назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах России. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова, единая россия, кпрф, лдпр
Политика, Россия, Луганская Народная Республика, Херсонская область , Элла Памфилова, Единая Россия, КПРФ, ЛДПР
Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов

© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии России
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований, нет ни одного отказа в регистрации, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В целом же конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании. ...На выборы депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". В их составе 1 321 кандидат", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
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По ее словам, утратили статус выдвинутых кандидатов только два человека, еще трое выбыли после регистрации. Глава ЦИК уточнила, что на выборах муниципальных образований также зарегистрированы 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, в их составе 751 кандидат.
«
"Благодаря такой кропотливой, доброжелательной и слаженной совместной работе в новых регионах у нас нет ни одного в регистрации", - отметила она.
Ранее Центризбирком назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах России.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.
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ПолитикаРоссияЛуганская Народная РеспубликаХерсонская областьЭлла ПамфиловаЕдиная РоссияКПРФЛДПР
 
 
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