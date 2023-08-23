https://ria.ru/20230823/vybory-1891706215.html

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах - РИА Новости, 23.08.2023

Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах

На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:08

2023-08-23T12:08

2023-08-23T12:25

политика

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований, нет ни одного отказа в регистрации, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "В целом же конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании. ...На выборы депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". В их составе 1 321 кандидат", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду. По ее словам, утратили статус выдвинутых кандидатов только два человека, еще трое выбыли после регистрации. Глава ЦИК уточнила, что на выборах муниципальных образований также зарегистрированы 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, в их составе 751 кандидат. "Благодаря такой кропотливой, доброжелательной и слаженной совместной работе в новых регионах у нас нет ни одного в регистрации", - отметила она. Ранее Центризбирком назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах России. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.

https://ria.ru/20230823/vybory-1891695310.html

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Дарья Буймова

политика, россия, луганская народная республика, херсонская область , элла памфилова, единая россия, кпрф, лдпр