Памфилова рассказала о подготовке к выборам в новых регионах
Памфилова: в новых регионах зарегистрировали 18 списков кандидатов
© Фото : пресс-служба Центральной Избирательной Комиссии РоссииГлава Центризбиркома России Элла Памфилова
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова . Архивное фото
МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. На выборах в законодательные органы новых регионов России зарегистрировано 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, столько же – на выборы в органы муниципальных образований, нет ни одного отказа в регистрации, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"В целом же конкуренция в новых регионах присутствует, у граждан есть выбор, кому отдать предпочтение на голосовании. ...На выборы депутатов законодательных органов Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей зарегистрировано 18 списков кандидатов, которые выдвинуты политическими партиями "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". В их составе 1 321 кандидат", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
По ее словам, утратили статус выдвинутых кандидатов только два человека, еще трое выбыли после регистрации. Глава ЦИК уточнила, что на выборах муниципальных образований также зарегистрированы 18 списков кандидатов от пяти парламентских партий, в их составе 751 кандидат.
«
"Благодаря такой кропотливой, доброжелательной и слаженной совместной работе в новых регионах у нас нет ни одного в регистрации", - отметила она.
Ранее Центризбирком назначил выборы депутатов заксобраний и представительных органов муниципальных образований в новых регионах России.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Выборы президента в России запланированы весной 2024 года.