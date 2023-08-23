Рейтинг@Mail.ru
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 23.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 23.08.2023
https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:08
2023-08-23T12:08
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
днепр (город)
украина
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_0:573:2622:2048_1920x0_80_0_0_deda9d4836a60319f37133f7f3538c95.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом берегу не имеют военного успеха. "Попытка – это не значит, что будет получен ВСУ военный эффект… Попытка высадиться на быстроходных катерах, это десантом сложно назвать, это, скорее всего, те, кто знают что они погибнут, чем-то их там мотивируют в этом вопросе. Или те, кто не понимают, что происходит, и думают, что таким образом они совершат подвиг, который принесет успех опять же не Украине, а их заокеанским островным хозяевам, которым абсолютно безразлично, сколько там погибнет", - сказал Сальдо. Он назвал бессмысленными и бесполезными попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Сальдо подчеркнул, что острова в нижней части Днепра, на которых пытаются закрепиться украинские войска, ничего не дают в оперативном смысле. "Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230823/ekspert-1891633473.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
днепр (город)
украина
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835966425_104:415:2282:2048_1920x0_80_0_0_8da8db9aa24d348aa61abcafac43f14c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (город), украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Украина, Херсонская область
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр

Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр не имеют военного успеха

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом берегу не имеют военного успеха.
"Попытка – это не значит, что будет получен ВСУ военный эффект… Попытка высадиться на быстроходных катерах, это десантом сложно назвать, это, скорее всего, те, кто знают что они погибнут, чем-то их там мотивируют в этом вопросе. Или те, кто не понимают, что происходит, и думают, что таким образом они совершат подвиг, который принесет успех опять же не Украине, а их заокеанским островным хозяевам, которым абсолютно безразлично, сколько там погибнет", - сказал Сальдо.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
Британский эксперт назвал фатальную для Киева проблему ВСУ
Вчера, 01:49
Он назвал бессмысленными и бесполезными попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра.
Сальдо подчеркнул, что острова в нижней части Днепра, на которых пытаются закрепиться украинские войска, ничего не дают в оперативном смысле.
"Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Марш националистов в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Почему Украина оказалась беззащитна перед демонами нацизма
16 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныДнепр (город)УкраинаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала