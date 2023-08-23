https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 23.08.2023
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом... РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T12:08
2023-08-23T12:08
2023-08-23T12:08
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
вооруженные силы украины
днепр (город)
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом берегу не имеют военного успеха. "Попытка – это не значит, что будет получен ВСУ военный эффект… Попытка высадиться на быстроходных катерах, это десантом сложно назвать, это, скорее всего, те, кто знают что они погибнут, чем-то их там мотивируют в этом вопросе. Или те, кто не понимают, что происходит, и думают, что таким образом они совершат подвиг, который принесет успех опять же не Украине, а их заокеанским островным хозяевам, которым абсолютно безразлично, сколько там погибнет", - сказал Сальдо. Он назвал бессмысленными и бесполезными попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Сальдо подчеркнул, что острова в нижней части Днепра, на которых пытаются закрепиться украинские войска, ничего не дают в оперативном смысле. "Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230823/ekspert-1891633473.html
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
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владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (город), украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Днепр (город), Украина, Херсонская область
Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр
Сальдо: попытки ВСУ форсировать Днепр не имеют военного успеха