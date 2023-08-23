https://ria.ru/20230823/vsu-1891706527.html

Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр

Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр - РИА Новости, 23.08.2023

Сальдо предостерег украинских военных от попыток форсировать Днепр

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом... РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T12:08

2023-08-23T12:08

2023-08-23T12:08

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

вооруженные силы украины

днепр (город)

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в эфире телеканала "Россия 24", что попытки украинских войск форсировать Днепр и высадиться на левом берегу не имеют военного успеха. "Попытка – это не значит, что будет получен ВСУ военный эффект… Попытка высадиться на быстроходных катерах, это десантом сложно назвать, это, скорее всего, те, кто знают что они погибнут, чем-то их там мотивируют в этом вопросе. Или те, кто не понимают, что происходит, и думают, что таким образом они совершат подвиг, который принесет успех опять же не Украине, а их заокеанским островным хозяевам, которым абсолютно безразлично, сколько там погибнет", - сказал Сальдо. Он назвал бессмысленными и бесполезными попытки ВСУ высадиться на левый берег Днепра. Сальдо подчеркнул, что острова в нижней части Днепра, на которых пытаются закрепиться украинские войска, ничего не дают в оперативном смысле. "Большая часть этих островов безлюдны, там топи и камыши", - подчеркнул Сальдо. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230823/ekspert-1891633473.html

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

днепр (город)

украина

херсонская область

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владимир сальдо, вооруженные силы украины, днепр (город), украина, херсонская область