https://ria.ru/20230823/vstrecha-1891630794.html

Путин провел рабочую встречу с Пасечником

Путин провел рабочую встречу с Пасечником - РИА Новости, 23.08.2023

Путин провел рабочую встречу с Пасечником

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.08.2023

2023-08-23T01:03

2023-08-23T01:03

2023-08-23T02:10

политика

луганская народная республика

россия

леонид пасечник

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.Встреча прошла в Кремле.Обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в республике.Пасечник, в частности, доложил Путину, что обстановка в ЛНР остается напряженной, но стабильной.

https://ria.ru/20230512/regiony-1871309753.html

луганская народная республика

россия

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политика, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин