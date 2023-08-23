https://ria.ru/20230823/vstrecha-1891630794.html
Путин провел рабочую встречу с Пасечником
Путин провел рабочую встречу с Пасечником - РИА Новости, 23.08.2023
Путин провел рабочую встречу с Пасечником
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником. РИА Новости, 23.08.2023
2023-08-23T01:03
2023-08-23T01:03
2023-08-23T02:10
политика
луганская народная республика
россия
леонид пасечник
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Леонидом Пасечником.Встреча прошла в Кремле.Обсуждались вопросы, касающиеся ситуации в республике.Пасечник, в частности, доложил Путину, что обстановка в ЛНР остается напряженной, но стабильной.
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политика, луганская народная республика, россия, леонид пасечник, владимир путин
Политика, Луганская Народная Республика, Россия, Леонид Пасечник, Владимир Путин
Путин провел рабочую встречу с Пасечником
Президент России Путин провел рабочую встречу с врио главы ЛНР Пасечником